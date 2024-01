escuchar

Fiorella ‘Tuli’ Acosta se convirtió en la campeona del Bailando 2023 (América TV) junto a su pareja de baile, Sandro Leoane. La influencer se impuso este lunes ante Noelia Marzol y Jonathan Lazarte con el 50,1% de los votos. Al día siguiente, tras la finalización del certamen, Marcelo Tinelli contó la divertida anécdota con la que conoció a la joven de 23 años que lo cautivó.

Final del Bailando 2024 Prensa Grupo América

El conductor del certamen habló de las ganas que tenía la novia de Lit Killah de participar en el reality, sueño que pudo cumplir luego de la baja de Noelia Pompa, quien tuvo que abandonar el país para regresar a España, donde se encuentra radicada hace varios años por cuestiones laborales. “Si voy al Bailando es para ganar”, le dijo a Tinelli, pero nunca imaginó que eso podía llegar a pasar.

En diálogo con LAM (América TV), el presentador contó cómo conoció a la artista. “Surgió del manager, que es el mismo que Luck Ra. Yo quería conocerlo a él y un amigo en común nos presentó”, expresó. En ese sentido, mencionó que el mismo representante le dijo que podría presentarle a Tuli Acosta, algo que lo entusiasmó, ya que sus tres hijas la siguen desde hace varios años.

Final del Bailando 2024 Prensa Grupo América

En esa línea, Marcelo comentó que un día todos fueron a comer a su casa. “Lo que chuparon, hicieron 200.000 fernet y en un momento yo no daba más. Estaba quebrado y el hígado doblado. Creo que se fueron como a las 11 de la noche de casa, pero me encantó conocerla”, mencionó, entre risas.

Y siguió: “Cuando empiezo a escuchar la historia de ella, como sabía todo lo del Bailando, le digo ‘¿por qué no vas al Bailando?’ Y me dijo: ‘me encantaría, pero me da cosa las peleas y de que te critiquen”. Al escucharla, él la aconsejó: “Cualquier cosa que hagas te van a criticar o hablar bien, eso siempre”.

Tuli le expresó su amor por el baile: “Tengo un sueño que es estar en esa pista”. Ante eso, él le respondió: “¿Por qué no lo hacés este año?”. Sin embargo, en aquel entonces el certamen ya había comenzado y el conductor le aseguró que en algún momento, como suele ocurrir, se iba a producir alguna baja y que ella podría reemplazar. “Bueno pará, pero yo si voy quiero ganar”, señaló, con seguridad, y él le contestó: “Y obvio, eso es lo que quiero escuchar”.

Quién es Tuli Acosta

Tuli nació en Río Ceballos, Córdoba, y desde los tres años siguió su pasión por la danza y la expresión corporal. Se la puede describir como talentosa, multifacética, con chispa, muy cercana a Dios y una fan de pequeña de los videoclips de Thalía y Shakira.

Decidida a brillar en el escenario, con 15 años abandonó la escuela secundaria y viajó a Estados Unidos para estudiar hip-hop. Esto le valió su participación en Phunk Phenomenon y le sumó una gran cantidad de conocimiento sobre la música.

Tuli Acosta junto a su novio, Lit Killah (Fuente: Instagram/@tuli_acosta)

En su regreso a la Argentina, no todo fue fácil para Tuli, que según contó en una entrevista con LA NACIÓN en 2021, la pandemia le enseñó a ser resiliente. Ante la necesidad de ganar dinero, encontró la herramienta perfecta para hacerlo. Se lanzó al mundo de la virtualidad para enseñar lo que hacía y así, no descuidar su pasión.

Allí ofreció clases de baile y poco a poco tuvo un crecimiento exponencial que la llevó a acumular más de tres millones de seguidores en TikTok e Instagram. Además, en Twitch también se hizo muy conocida entre los jóvenes menores a 30 años con sus transmisiones en vivo.

Gracias a su carisma y talento, Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra la hicieron parte de algunos de sus videoclips. Incluso, formó parte del equipo de Red Flag, (LUZU TV), con Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni.