escuchar

Una nueva semana del Bailando 2023 llega a su final. El popular certamen de danza se acerca a otra gala de eliminación, pero antes deben terminar de presentarse todas las parejas que siguen en competencia. Y durante la emisión del viernes, Alexis “Cone” Quiroga llegó a la pista, para obtener un puntaje para el olvido, y protagonizar un incómodo momento con Marcelo Tinelli.

Al comienzo de la noche, y como es habitual los viernes, el conductor recibió algunas parejas invitadas, para que realizaran una breve demostración. De esa manera, Gerardo Sánchez y Ampi Peña protagonizaron un enérgico baile, sobre el que Ángel de Brito opinó: “Ella es espectacular. Un puntaje de diez para los dos, lejos. Si hay alguien para reemplazar, que venga alguno de estos chicos”. Luego llegó el turno de Valu Toranzo Jason Omoniyi, quienes desplegaron un número sobre el que Carolina “Pampita” Ardohain exclamó: “Que se queden, que no se vayan más. Así es un programa de baile, así tiene que ser la pista, un fuego”.

En último lugar, Pri Bertolo y Seba Araya propusieron una coreo que sorprendió al público, y que cosechó un comentario consagratorio por parte de Moria Casán, que les dijo: “Algo absolutamente diferente. Ellos tienen un estilismo, una fuerza y una energía única. Y me gusta que no es más de lo mismo”. Y finalizado ese momento, el certamen volvió a su cauce habitual.

Antes de presentarlos, Tinelli adelantó: “Para mí están juntos estos que van a bailar, mientras allá arriba se hacen los que fingen demencia”, en referencia a Coti, que en la sala de streaming parecía estar muy distraída. Y dicho eso, el Cone llegó a la pista, acompañado de su bailarina, Martina Peña.

Antes de comenzar a bailar, el ex Gran Hermano comentó: “Me quiero tomar una pausa, para mandar un saludo muy grande a toda la gente de Córdoba, que con los incendios la están pasando muy mal”. Después de ese comentario, Tinelli le preguntó si con su bailarina estaban comenzando una relación, pero Quiroga volvió a negar esos rumores.

En el transcurso de la previa, Tinelli le consultó si había invitado a su hija Cande, a la salsa de tres, y Quiroga confirmó que le gustaría que eso fuera así. Pero en ese momento, y con la imagen de ella en pantalla, el Cone no pudo contener una sonrisa nerviosa, y el conductor muy oportuno le apuntó: “Vos ya tuviste quilombo con una Coti, y ahora con otro Coti, ¿no? Mirame a mí, eh”. El participante intentó ponerse serio, aunque la risa lo traicionaba, y luego concluyó que efectivamente le gustaría sumar a la hija de Tinelli a su número. Y sin más preámbulo, comenzó entonces el número, que no generó grandes devoluciones.

Al momento de puntuar, De Brito expresó: “No me gustó. El vestuario muy bien, la coreo muy bien, pero al Cone lo vi flojo, parecía que estaba practicando para grabar un Tik Tok, te faltaba gracia. De lo peor que vi en esta pareja” (voto secreto). En su turno, Pampita sentenció: “Me encanta este equipo, pero hoy estuvieron más flojos. Los brazos le cuestan a él, porque no es bailarín, y faltaba terminación. Me faltó chispa, me da pena porque me gusta este equipo, pero hoy no cumplieron con las expectativas” (4).

Ante la ausencia de Moria Casán, que se debió retirar, la encargada del puntaje fue Eugenia López, una de las jefas de coach, y ella destacó: “Martu, una bomba. Cone me gusta tu musicalidad y tu lenguaje corporal, pero hoy te ibas fuera de tiempo, y eso te quitó fuerza. No vi lo mismo que en los ensayos, pero a mí me gustan chicos, yo apuesto por ustedes y por el equipo” (7). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Lamento que voy a aguar esta fiesta de viernes. No me gustó nada lo que vi, parecía una clase de gimnasia. Esto fue más que disgusto, fue un pasito más allá” (-1).

LA NACION

Temas Bailando 2023