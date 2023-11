escuchar

Luego de que el miércoles los participantes volvieran a nominarse entre sí, este jueves Marcelo Tinelli dio a conocer el voto secreto de Moria Casán que determinaría a las parejas que quedarían a expensas del voto telefónico. El programa arrancó con una famosa nominada: Tuli Acosta, la cantante e influencer que se sumó al concurso esta última ronda, en reemplazo de Noelia Pompa. Pero, además, el programa brindó uno de los enfrentamientos más fuertes de esta temporada, cuando Martu Morales le recriminó a Camila Homs que se haya referido a ella como “la bailarina de Yeyo De Gregorio” y agregó: “A ella la conocemos como la ex de y nadie dice nada”.

Este jueves, mientras las parejas iban pasando para conocer el voto secreto, flamante modelo y expareja del futbolista Rodrigo De Paul volvió a referirse al tema, y consideró las palabras de la influencer “una falta de respeto” porque “se metió con algo muy personal”. Inmediatamente, Ángel De Brito le preguntó por qué consideraba que la habían convocado para participar en el programa, y la respuesta de Homs generó un tenso silencio: “No lo sé”. Y luego agregó: “Se contactaron con mi agencia, yo hacía tiempo que estaba con mi agencia... Eh... Y quisieron que yo esté en este programa, y acá estoy”.

La polémica siguió incluso una vez que Homs y su compañero ya habían abandonado el estudio. “Los participantes no hablan claro y los miembros del jurado no entendemos. Votan con argumentos extraños y después hablan de falta de respeto y no lo terminan de explicar. A mí que sea la ex de alguien no me parece una falta de respeto ”, expresó De Brito.

Y Marcelo Polino agregó. “A Cami Homs la conocimos porque era la expareja de De Paul. Yo no sabía ni quién era. Amo a la agencia Multitalent, pero tienen 30 chicas que son divinas; ella vino acá porque es la ex de De Paul. Es más, casi me animo a preguntarle si sabe si él volvió con Tini Stoessel”.

“Adhiero absolutamente. Tampoco tenía ni idea de quién era, y no lo digo para ningunear, por desconocerla o por hacerme la que no miro televisión o no soy del medio”, sumó Moria Casán. Y Polino indicó: “ Aparte, uno es con toda su historia. Si es la ex de una persona que es el padre de sus hijos, no es una ofensa que lo nombremos ”. “Martu para mí estuvo brutal. Esto para mí es un juego”, cerró Casán.

Anabel Sánchez, Alexis “Conejo” Quiroga, Martín Salwe, Guido Záffora, Yeyo De Gregorio y Martu Morales, Maxi De la Cruz, Lola Latorre, Camila Homs, Flor Vigna, Milett Figueroa, Flor Vigna, Charlotte Caniggia, Lali González y tuvieron un puntaje superior a los 18 puntos necesarios. El estilista Kennys Palacios y Morena Sánchez habían obtenido solo 3 puntos y los 4 de Moria los convirtieron en los segundos sentenciados. Juliana Díaz y Rodrigo Gutta, a su vez, necesitaban un 9 para zafar, pero la protagonista de Brujas los calificó con un 3. Pero antes de conocer el puntaje final, la exparticipante de Gran Hermano aseguró que en el momento de dar a conocer la devolución el jurado le había faltado el respeto.

“Marcelo Polino me dijo que no sabía ni caminar y Moria me hacía burla”, disparó. Polino negó que eso hubiese ocurrido, aunque se hizo cargo de su frase: “No mueras en la literalidad. Todos aprendemos a caminar al año y medio, más o menos. Lo que quise decirte es que en la pista no sabés desplazarte bien. Comprensión de texto. Si no te gustó el 0 lo entiendo. Ensayen. Se equivocaron con el invitado [en esta ronda de salsa de tres la pareja bailó junto a Ailén Bechara]”, indicó.

Casán, a su vez, indicó: “Tengo mucha coreo facial, mi amor. Lo que te falta a vos lo hago yo con mi cara. Lo siento. Es un juego, reina, y en un juego no entra la falta de respeto. Te lo tomás personal. Lo lamento. Marcelo, ¿me puede pagar una operación para cambiarme la jeta? Porque tengo una jeta muy expresiva que traspasa la pantalla y la gente me compra hace 50 años por eso, por mi verdad. Y esta jeta es sagrada y hace coreos”.

“Yo también tengo jeta y me sé defender muy bien. Por eso, no me gusta que me digan ridícula”, expresó Díaz. “Vos, para hablarle a la gente mirás a la pantalla... Yo le digo ridícula a quien quiero porque este es un juego, amora. Andá al psicólogo. Mirá a la pantalla, como siempre, que este es tu mundo, el mundo pantalla”, sentenció la actriz, en referencia al deslucido paso de Juliana por el reality de Telefe.

Coty Romero y Jitsu Díaz obtuvieron un 7 y precisaban un 8 para zafar de la sentencia. Juli Castro y Rodrigo Avellaneda, que bailaron junto a Momi Giardina, la madre de la influencer, ya tenían casi asegurado el paso por la sentencia: necesitaban un 9 y Moria los calificó con un 8. Por último, Mónica Farro y Rodrigo Jara se convirtieron en el sexto equipo en riesgo: cosecharon apenas 17 puntos.

Entonces, llegó el momento de saber a qué pareja salvaría cada miembro del jurado. La primera en dar a conocer su decisión fue Moria, que se inclinó por el equipo de Kennys Palacios. Polino, a su vez, se inclinó por Tuli Acosta y Sandro Leone; De Brito a Coty Romero, y Pampita Ardohain a Juli Castro.

De esa manera, Juliana Díaz y Mónica Farro quedaron a expensas de la elección de público, vía telefónica, y la vedette uruguaya debió abandonar el programa al obtener solamente el 42,4 por ciento de los votos.

