Canal 7 cumplió 75 años: una noche de reencuentros, nostalgia y mucha emoción detrás de cámaras

La historia de la televisión argentina también puede contarse desde los pasillos de Canal 7. Por allí circularon los artistas que hicieron reír a varias generaciones. Como Carlitos Balá, que llegaba hasta el estudio en bicicleta. Se cruzaban con los periodistas que transmitieron momentos decisivos del país. Entre ellos, Mónica Gutiérrez, que nunca olvidará los cuatro días que vivió encerrada en el canal mientras duró la crisis carapintada de Semana Santa. Y con los chicos que llegaban cada día para conocer a sus ídolos. Algunos, como Topa, se quedaron para siempre...

Ayer, sábado 17 de octubre, esas historias volvieron a cruzarse durante la celebración por los 75 años del nacimiento de la televisión argentina. La fecha reunió a la emisora con su pasado y marcó, además, un cambio de identidad: la señal, que desde 2009 era conocida como TV Pública, recuperó su nombre histórico.

Así se veía el estudio donde se transmitió el aniversario de la TV Pública, rebautizada a Canal 7 Pilar Camacho

El pasillo principal de Canal 7, desde ayer rebautizado “Avenida Jaime Yankelevich” en honor al fundador de la televisión en la Argentina, se convirtió en un museo que refleja retazos la historia del canal.

Se recrearon escenografías (con los muebles originales) de programas icónicos. En el mismo espacio conviven el escritorio donde comenzó Hola, Susana, el mostrador que usaba la empleada pública de Antonio Gasalla en El palacio de la risa, el living de Almorzando con Mirtha Legrand, el consultorio de Diego Peretti en En Terapia, el inolvidable chupetómetro de Carlitos Balá (lleno de chupetes antiguos), la figuras del entrañable Capitán Piluso y su compañero Coquito. Todas las puestas en escenas rodeadas por las cámaras más antiguas del país.

Pepe Cibrian Campoy en el 75 aniversario de Canal 7 Pilar Camacho

Vestuario también exhibe algunas de sus “joyas” históricas. Como los vestidos que usaron Susú Pecoraro (amarillo con encaje) y Marta Bianchi (violeta con detalles negros) en Hombres en pugna (1980). O un imponente vestido de princesa que lució Soledad Silveyra en 1982 en La Cenicienta.

Guillermo Andino también fue parte de la celebración por los 75 años de Canal 7 Pilar Camacho

Más allá, un espacio reúne los distintos nombres y logos que identificaron a la señal en sus 75 años de historia.

Anoche la celebración fue “a puertas abiertas”, sin eufemismos. Muchos vecinos que paseaban por la avenida Figueroa Alcorta se sorprendieron por la propuesta y entraron al canal para disfrutar de la fiesta cerca de los artistas.

Para toda la vida

A las 19 comenzó la transmición del programa especial, en vivo, de tres horas, con el nombre “75 Años, toda la vida”. La apertura fue una pieza audiovisual que conectó los orígenes del canal con el presente a través de sus espacios más emblemáticos.

En el estudio había un clima de reencuentro. Desfilaron por la pantalla artistas argentinos de todos los tiempos. Y también familiares de grandes figuras como Carlitos Balá, Alberto Olmedo y Juan Carlos Calabró, quienes recibieron un merecido homenaje.

Familiares de Carlitos Balá junto al chupetómetro, el objeto más fotografiado de la muestra Pilar Camacho

Las autoridades frente al nuevo logo de Canal 7, sobre la avenida Figueroa Alcorta Pilar Camacho

Laura Balá tenía un recuerdo que parecía hecho a medida de esos pasillos. “Papá entraba al canal en bicicleta, llegaba pedalenado hasta el estudio, hasta su camarín”, contó a LA NACION. Y recordó emocionada cuando lo acompañana durante las jornadas de grabaciones. “La última vez que pisé este canal fue en 1989, con él”, dijo. También, destacó el cuidado que tenía hacia su público: mientras armaban los decorados, entre grabaciones, una maestra jardinera entretenía a los chicos para que la espera no los agotara.

Hacia la mitad de la noche, la celebración se trasladó a la vereda de Figueroa Alcorta, donde se inauguró un Paseo de las Estrellas al estilo Walk of Fame de Holywood. Y se descubrieron las primeras estrellas dedicadas a las grandes personalidades vinculadas con el canal.

Allí, el frío imponía sus propias condiciones: las hermanas Calabró, Ileana y Marina, reservaron para la cámara el pequeño acto de valentía de descubrir sus vestidos en la noche helada.

“¡Para papito!”, dijo Iliana cuando descrubrió la primera estrella, dedicada a su padre. Coca, su madre, no pudo acompañarlas, justamente, por las bajas temperaturas.

Las hermanas Calabró descubren la estrella en el piso de su papá Pilar Camacho

"Para Papito", dijo Iliana cuando descubrió la estrella dedicada a su padre Pilar Camacho

Ginette Reynal, que en uno de sus pasos por Canal 7 trabajó en El Mundo de Antonio Gasalla, estuvo junto a Carlos Gasalla cuando descubrió la estrella dedicada a su hermano. Y no pudo contener la emoción.

A su alrededor, el público comentaba lo mismo que comenta en cada una de sus apariciones públicas: “Es igual”. Y sí, efectivamente, el parecido entre Carlos y Antonio es asombroso.

Ginette Reynal y Carlos Gasalla junto a la estrella dedicada al gran Antonio Gasalla Pilar Camacho

Reynal tuvo un comentario optimista sobre la televisión: “Cumplir años es la manifestación más cabal de que hay vida”, expresó. Y recordó cuánto se divertía durante las grabaciones del programa: “Había que cortar porque la tentación era generalizada”.

Carmen Barbieri fue contundente cuando le preguntaron por sus recuerdos en Canal 7. “Todos los mejores, es mi casa”, respondió. Contó sobre las interminables jornada sde grabaciones de Mesa de noticias, que empezaban por la mañana y terminaban de madrugada. “Almorzábamos, cenábamos acá”, recordó.

Carmen Barbieri: "Es mi casa", destacó sobre Canal 7 Pilar Camacho

Para Mónica Gutiérrez, el canal fue su primer hogar en Buenos Aires. Condujo el noticiero central y realizó coberturas que recuerda al detalle. En charla con LA NACION rememoró cuando permaneció cuatro días dentro del canal haciendo la cobertura del alzamiento carapintada de 1987. Dormía, de a ratos, durante las pausas en la transmisión, en un sillón que era parte de una escenografía del Estudio 6.

“La gente estaba muy interesada en que el canal siguiea con sus luces prendidas porque eso indicaba que la democracia continuaba y nos traía comida”, recordó.

Para Mónica Gutiérrez, el canal había sido su “primer hogar en Buenos Aires” Pilar Camacho

Enrique Macaya Márquez encontró una definición perfecta para ubicar a Canal 7 en su extensísima carrera: “Para mí, Canal 7 fue un eslabón de oro en una cadena de éxitos posteriores”, dijo a LA NACION.

José María Quijano, el Gerente General de Contenidos,junto a Enrique Macaya Márquez Pilar Camacho

Priscila Crivocapich, que acompaña a Daniel López en la conducción del noticiero de la medianoche, dijo estar feliz por haber vuelto a las noticias. Pilar Camacho

Topa descubrió su particular -y entrañable- relación con Canal 7: hoy graba su programa en el mismo estudio que visitó con su madre y sus abuelos como espectador, que es el mismo donde debutó artísticamente en Festilindo. “Venía a ver los programas, sin saber que también me estaba formando”, contó a LA NACION.

Sobre su debut en Festilindo, también revivió una anécdota que descubrió muchos años después. Al conversar con su amiga Érica Rivas, ambos advirtieron que habían participado de la misma emisión del programa. Y pudieron comprobarlo viendo la grabación en VHS, que Topa todavía conserva.

Topa recordó sus inicios en Canal 7 Pilar Camacho

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Luis Landriscina, aunque el cariño empezó a hacerse notar antes de que lo “microfonearan”. Sentado en el estudio, recibía a colegas y admiradores que se acercaban para saludarlo y pedirle fotos. “Maestro”, lo llamaban. Muy acompañado y en complicidad con su amigo Fernando Bravo, se lo vio emocionado por el reconocimiento.

Fernando Bravo Pilar Camacho

En un momento de la noche, corrió el rumor sobre la inminente llegada al canal de Gustavo Yankelevich, junto con sus nietos, para participar en el homenaje a Jaime Yankelevich, el fundador de la televisión en la Argentina. Desde ayer y para siempre, el pasillo central de Canal 7 lleva su nombre.

Si bien generó gran expectativa, la aparición nunca se concretó: el histórico director de contenidos de Telefe participó a través de un video que envió desde Uruguay.

Luis Ladriscina, uno de los más mimados de la noche Pilar Camacho

José María Quijano, coordinador ejecutivo de Canal 7, destacó el trabajo detrás del festejo y el entusiasmo de los empleados del canal que habían preparado el recorrido histórico a través de las escenografías durante dos meses. “Este canal es esto, es historia”, dijo.

Para la etapa que recién comienza con el regreso del nombre Canal 7, planteó un desafío concreto: “Con poco presupuesto, hacer algo digno, competitivo y que la gente nos vuelva a elegir”.

Hacia el final de la transmisión, otro runrún animaba las conversaciones entre la gente del canal: el especial por los 75 años venía mejor de lo que esperaban en materia de rating... Los números que llegaban a través de los celulares acercaban un nuevo motivo para el entusiasmo. Anoche, la nostalgia también pareció encontrar su público del otro lado de la pantalla.