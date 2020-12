Cantando 2020: con un accidente de vestuario, Charlotte Caniggia cerró la ronda de carnaval carioca Crédito: Prensa LaFlia

La encargada de cerrar la ronda de "carnaval carioca" en Cantando 2020 fue Charlotte Caniggia. En este caso, la canción elegida por la heredera de Mariana Nannis y su compañero, Cristian Sergio, fue "Chindolelé", uno de los clásicos de Xuxa, y en la previa adelantó que su puesta apuntaba a sorprender y, como había elegido no ir por lo obvio, no iba a imitar a la presentadora brasileña.

Además de la propuesta, que en efecto se basó en una enfermera tratando de alegrar a sus pacientes, la presentación tuvo otro efecto inesperado: entre tanto salto y baile, Charlotte sufrió un percance con la parte superior de su vestido.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto. "Me pregunto cuál fue la sorpresa. No anuncien algo que no va a suceder. Fue poco apropiado para esta época. Las notitas estuvieron más complicadas que en otras presentaciones. Han hecho cosas mejores, esto no se entendió".

"Trajeron la alegría, pero no estuvo bien hecho. Me gustó la alegría, pero lo demás estuvo hasta ahí", consideró, a su vez, Karina "La Princesita" (5).

Oscar Mediavilla (4), en tanto, consideró: "Es un gusto saludarlos. No me gustó lo que hicieron, y me da pena. En el fondo del corazón me gustaría que me gustara mucho, doy fe, pero no pasó. No hay muchas correcciones para hacer: tener cuidado con la afinación, darle más power, jugar más".

Por último, Moria Casán (10) expresó: "Lo que hicieron es una locura. A mí me encantó. Lo que a la mayoría le parece fatal, a mí me parece que tuvo onda. Me extrañó Cristian, que cantó algo extraño, pero era parte de la locura. Salieron de Xuxa y las Paquitas y me parece bárbaro".

