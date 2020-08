Cantando 2020: Dan Breitman protagonizó el momento más divertido de la noche

Dan Breitman, uno de las revelaciones del ciclo. Crédito: Jorge Luengo

13 de agosto de 2020 • 02:05

Pasarán los años, y Dan Breitman continuará cargando el estigma de aquel mediático altercado con la familia Pachano, que terminó con su renuncia al Bailando. Lo bueno es que se hace cargo.

Reconvertido en cantante para la pista del Cantando 2020, el actor demostró por segunda gala consecutiva que tiene oficio, talento y una versatilidad que le permite brillar en cualquier elemento. Hasta para ironizar con ese pasado y reconocer que en esta revancha "Gracias a Dios no está Pachano". La interpretación de Dan de "Lloraré las penas", no solo fue la mejor de la noche del jueves, sino que tuvo la fuerza que desde hace rato venía pidiendo el jurado a las parejas sin éxito. Y llegó de quien ha jugado con una imagen de timidez como sello distintivo.

"Por fin un poco de energía -celebró Nacha Guevara-. Se llevan bien, es un tema difícil pero hicieron variaciones. Me gustó mucho". Primer ocho de la noche, que se repitió en la devolución de La Princesita. Al momento de tomar el micrófono, Pepe Cibrián arrancó sin suspenso (ya bastante tiene con ser el portador del voto secreto): "Estuvieron fantásticos, una pareja sumamente integrada. Ví un show con profunda energía. Me pareció muy creativo, me encantó".

La imaginativa devolución de Moria Casán dio pie para que Breitman aportara sus recursos del stand up para ofrecer un momento muy divertido. "Cantá con los genitales, a tierra, hacé de cuenta que sos un gaucho y empezá a zapatear. Quiero que saques tu parte brava, que seas Jekill y Hyde, porque te va a ayudar en tu performance. No tengas el cuerpo tan laxo".

Dan resumió el extenso y preciso análisis de la jurado en un: "Yo soy muy amanerado, en realidad lo que me querés decir es que no sea tan puto". Carcajadas de todo el estudio. Veintidós puntos para uno de los grandes candidatos de este año.