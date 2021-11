La insólita reacción de Dan Breitman ante una chicana de Guido Kaczka en pleno programa

Guido Kaczka conduce Bienvenidos a bordo (eltrece) con la fluidez de quien nació frente a una cámara. Charla con los participantes, chicanea a sus compañeros y hasta llega a sumarse a algunos desafíos. Sin embargo, la naturalidad con la que se mueve en el estudio a veces resulta en ocasionales episodios de sincericidio que terminan provocando conflictos.

Dan Breitman vivió un cruce con Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo Captura de pantalla (eltrece)

En la edición del martes, protagonizó un cruce con Dan Breitman en donde ambos terminaron a los gritos. Todo comenzó con el juego de las canciones, donde los participantes cantan un tema popular y los miembros del jurado deben darle una puntuación. Al mismo tiempo, el que concursa se brinda un puntaje a sí mismo y si este coincide con el asignado por los jueces, gana una determinada suma de dinero.

Una joven entró al piso entonando “Soltera” de Agapornis y mientras cantaba desbordando de confianza, la cara de Breitman se fue contorsionando en una amplia variedad de muecas a medida que escuchaba las notas fuera de lugar.

En su mirada se reflejaba la lucha interna entre ser sincero y cruel o mentir descaradamente sobre el desempeño de la mujer. Guido, adivinando que algo estaba pasando, le comentó con un tono burlón: “Dan Breitman tiene cara de no saber que hacer, pero en general en el día de hoy. Está con dudas”.

La discusión entre Dan Breitman y Guido Kaczka por el puntaje de una participante

Sin poder contener la risa y sabiéndose atrapado, el humorista respondió: “Hoy estoy especial. Estoy especialmente dudoso”. Cuidando con mucha cautela sus expresiones con intención de no herir las sensibilidades de los presentes, agregó: “Estoy pensando mucho en qué tengo que decir”.

Frente a esa declaración, Guido comenzó a hablar sobre la importancia de actuar más libremente, sin analizar cada acción en todo momento. “Sabes que hay una teoría que dice que si vos estás comiendo un bife de chorizo, en el momento en el que decís ‘qué rico es el bife de chorizo ya no te esta gustando’”, explicó Kaczka. Pero, a medida que continuaba planteando su punto filosófico, se terminó enredando en sus propias ideas. “Bueno yo igual tendría que haber pensado recién y no pensé y también me trajo problemas. Primero conviene pensarlo”, razonó.

Dan Breitman no pudo controlar la risa frente a la presentación de una participante instagram

Aprovechando el momento de confusión, el actor inició la defensiva. “Si yo no pienso y digo cualquier cosa después no me invitan más porque digo cualquier cosa. Entonces soy como un payaso que no tiene límites”, disparó, perdiendo la paciencia.

Ya habiendo perdido todos los filtros y desechando las recomendaciones de sus compañeros quienes le repetían “no estás pensando”, Dan dio su puntaje. Al mismo tiempo que calificaba con un cuatro, expresó: “Ahora no estoy tan pensando. Un desastre cantó”.

Guido se horrorizó ante a la cruda respuesta de su compañero pero, por el contrario, la joven concursante no pudo evitar soltar una carcajada en especial al ver que todos la habían puntuado de la misma manera. Aceptando la derrota, la joven se fue pero sin perder la sonrisa.