Cantando 2020: Luisa Albinoni fue Tita Merello por un rato

Luisa Albinoni y "Se dice de mí" Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 01:12

Entró como reemplazo, pero pronto se convirtió en una participante más que amenaza con llegar hasta las últimas instancias. Luisa Albinoni avanza con paso firme, y durante la noche del martes le tocó interpretar "Se dice de mí", un número para el que jugó por un rato a ser Tita Merello.

En una noche muy agitada luego de la renuncia de Pato Arellano, compañero de Laura Novoa, Luisa contó cuál era su mirada sobre ese tema: "La renuncia es una cosa muy personal. Yo tengo la sensación que él no dijo exactamente qué le pasaba. En esta profesión aprendí que uno puede trabajar hasta con su peor enemigo, pero cuando estás arriba del escenario, la magia mata todo". Y dicho eso, la actriz se metió de lleno en su interpretación.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara notó que Luisa hizo una presentación más actuada, y su compañero más cantada, y agregó: "Pero faltó milonga. La milonga tiene un pulso, y ese pulso no estaba y es fundamental, porque eso los ayuda a hacer mucho lo demás" (7). Karina "La Princesita" Tejeda confesó que le gusta mucho esa canción, y opinó que a Luisa le costó encontrar el tempo, "pero tampoco fue tan grave, y me gustó mucho porque estuvo arrabalero" (7).

En su turno, Oscar Mediavilla observó que Luisa brilló, y que su compañero hizo una presentación más discreta (6), mientras Moria Casán no mostró mucho entusiasmo: "Luisa quedaba como atrás. No me gusta el "Se dice de mí" con un hombre, fue regular" (voto secreto).

Conforme a los criterios de Más información