Cantando 2024: Alfa llegó a la pista y tuvo una inesperada actitud con Nacha Guevara

Walter “Alfa” Santiago es uno de los participantes más populares del Cantando 2024, y por ese motivo su llegada era una de las que provocaba mayor interés entre los televidentes. Y luego de varios días de espera, finalmente le llegó el momento de cantar por primera vez en la pista del reality, en un debut que tuvo no pocas sorpresas.

Alfa fue el encargado de abrir la pista durante la noche del viernes y, luego de saludar a Florencia Peña, el participante no dudó en tener un particular gesto con Nacha Guevara. La jurado miraba con curiosidad al ex Gran Hermano cuando él se acercó y le recitó de memoria un poema. Y de esa manera, Santiago expresó: “Por un beso de tu boca, dos abrazos te daría. Tres caricias de muestra, cuatro veces tu alegría y en la quinta sinfonía de tus seis sueños que anhelo, siete veces gritaría ocho letras de “te quiero “. Nueve veces por ti vivo, y diez veces por ti muero”.

Muy sonriente, Alfa le preguntó a Nacha si le había gustado el poema, y ella con muy buena predisposición respondió que le resultó “muy bello”. Con picardía, luego él contó que estaba en “modo zen”, y después de un ida y vuelta muy tanguero con su compañera, ambos cantaron “Cambalache”.

Una vez finalizada la canción, Peña adelantó: “Se hizo esperar pero está bien. Estoy muy curiosa de saber qué es lo que piensa Nacha Guevara” . Por su parte, Alfa dijo estar “contentísimo” con su debut, y Guevara detalló: “Bien elegida la canción para vos, esa es una cosa muy importante. Hay que elegir el material con el cual tiene más identificación esa persona, y acá estamos hablado de Discépolo. Cómo se produjeron para el momento, cuando los vi entrar la otra noche, era una presencia la que venía, y se preocuparon en tener una presencia. Encontraron un tema que les va muy bien, te podés defender bien, hay que trabajar un montón de cosas, como la afinación, pero es la pareja más pareja que he visto hasta ahora” (7).

En segundo lugar, Flavio Mendoza apuntó: “Voy a decir una cosa de él, lo conozco, hicimos Polémica en el bar, por ahí parece pesado, pero carga una emoción hoy. En estos días te vi muy emocionado con esto que es para vos un reto, como decir “che, esto es lo que quiero hacer”, y me gusta eso en vos. Alfa tiene una emoción que está buenísima que la pongas acá. Vos querés ser artista, querés estar acá. Me gustó lo que se vio, tenés una gran voz, estuvo buenísimo” (voto secreto)

Visiblemente conmovido por las buenas devoluciones, en ese momento el participante contó: “Cuando yo era chiquitito, mi papá me decía “un día el chico va a cantar “Cambalache”, y estar viviendo esto es un sueño, me emociona muchísimo”.

En su turno, Milette Figueroa tampoco se reservó sus elogios, y expresó: “Qué buen tema, historia genial, letra espectacular, me gustó mucho el peso que le pusiste a cada palabra, se notó la emoción. Los dos congeniaron muchísimo, se conectaron. Muy linda voz Manu, mantenla así siempre, y sigan probando y haciendo eso que los mueve” (7).

En el cierre, Marcelo Polino concluyó: “Comparto lo que dijo Flavio, yo también estuve en Polémica, y Alfa tiene toda una parte inocente, sos un pesado, pero sos un gran disfrutador del trabajo. Un lindo número, estuvo bien logrado” (5). Con un total de 19 puntos, Alfa se asegura su lugar en la próxima ronda del Cantando 24.

