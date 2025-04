Gran Hermano: el llanto desconsolado de Selva Pérez cuando vio entrar a su marido a la casa

El miércoles Selva Pérez fue sorprendida por el ingreso de su esposo, apodado el “Bicho”, a la casa de Gran Hermano (Telefe). Esta sorpresa se dio en el marco de la sección llamada “Congelados”, donde los participantes no pueden moverse ni hablar ante la visita de sus seres queridos al reality.

El hombre ingresó a la casa y la concursante no pudo evitar comenzar a llorar desconsoladamente. “Tenía mil cosas para decirte y me olvido de todo ahora. Me he preparado frente al espejo para decirte todo”, le expresó él mientras la abrazaba. Acto seguido, dejó una caja con regalos para toda la casa.

El momento donde Selva cayó en la cuenta de la visita de su esposo

“Vos tenés fuerza, tenés que aguantar todo, no te me bajoneés. En casa estamos todos bien. Qué loquita que sos. Viví el momento. Traje un regalito para todos", le manifestó.

Durante cinco minutos, el “Bicho” acompañó a Selva en medio de una semana complicada para la participante uruguaya. En pleno conflicto con sus compañeros, quienes criticaron su labor en la cocina, pudo recibir grandes muestras de cariño de su esposo, quien es su sostén fuera de la casa.

Selva Pérez quedó "congelada" ante la visita de su esposo el "Bicho"

Luego de despedirse por la puerta giratoria, el Big “descongeló” a la casa y los integrantes del reality abrazaron a su compañera, quien no paraba de llorar.