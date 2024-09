Cantando 2024: flamante conductora, nuevas reglas y una polémica presencia en el jurado

Escuchar

La cuenta regresiva ya empezó. El Cantando 2024 está llegando a la pantalla de América con muchos cambios. De la mano de Florencia Peña como nueva conductora y una lista de participantes muy variada, esta temporada el formato tendrá nuevas reglas y un jurado integrado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino.

Ayer, la flamante conductora llegó a las oficinas de Marcelo Tinelli en el canal de Palermo para firmar su contrato y ultimar algunos detalles. Testigos de ese encuentro fueron las cámaras de El diario de Mariana. “Está vestido de gimnasio”, fue el reclamo en vivo que Peña le hizo al empresario mientras este mostraba su look: un jogging oversize con zapatillas. “A la señora, como sale con un señor salteño y los salteños son muy correctos, le sorprendió que yo apareciera así”, exclamó Tinelli buscando complicidad en el estudio.

Con votos a favor y en contra, el conductor recibió una nueva ironía de Peña: “Si venís a firmar el contrato, ¿no hubieras esperado una camisita, un zapatito? No dos canoas que te llevan a Colonia ida y vuelta a toda la familia. Cambió todo”, le dijo la actriz a Mariana Fabbiani, quien miraba muy risueña del otro lado de la pantalla.

La conductora de DDM aprovechó el pie para preguntar por los cambios que tendrá el formato de canto este año. “Quiero decir que va a tener nuevas reglas que Marcelo ni sabe, pero venimos con El Chato trabajando mucho”, lanzó Peña mientras Tinelli contaba que ya estuvo escuchando a algunos participantes. “Ayer me mandó un video Alfa y también lo escuché cantar a Pepe (Ochoa) y me sorprendió mucho”, confesó. Su devolución fue rápidamente interrumpida por Flor Peña, quien advirtió que su hijo Juan (que también va a participar del certamen) es fan del periodista porque “es picante”.

Este año, Cantando 2024 se llenará de familiares. Por un lado, Juan Otero, el hijo de Peña, está entre la lista de convocados y por otro, Milett Figueroa (la novia de Tinelli) será parte del jurado. Mientras que la conductora asegura que con su hijo comparte mucho “la risa, el humor y la gastada”, el productor advirtió que su novia canta muy bien. Respecto a las críticas que recibió por incluirla en el estrado entre figuras de la talla de Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino lanzó: “Milett ha estudiado en el conservatorio de Lima, pero es más fácil bardear y decir que está ahí porque es la mujer de Marcelo”.

Flor Peña adelantó que se vienen varios cambios en las reglas del programa America TV

“Me parecía interesante ver una persona que nunca había estado en un jurado y que canta y baila muy bien, me parece que le puede aportar mucho. Sabe mucho de canto y está bueno que la vean en esa faceta. Después va a tener que bancar la parada no solo con los participantes sino con Flor, con Nacha, con Polino y con Flavio. No es fácil”, dijo el conductor.

Enseguida, Franco Torchia quiso saber qué tipo de relación tenía con la peruana y le dio tres opciones: abierta, cerrada o entornada. “Entornada no sé qué es, desconozco”, respondió mientras Peña (una pionera en el poliamor) le explicaba el significado. Por descarte, inmediatamente el empresario definió a su pareja como “cerrada” y recibió una nueva gastada de su compañera. “Sos de la old school, vos”, lanzó Peña mientras advertía que para modernos estaban sus pantalones.

“Hace un año que estamos juntos. La gente puede especular porque uno puede o no subir una foto. Eso pasa no solamente en las relaciones sino en la vida de uno. Un día no subo nada y ya me preguntan si estoy bien”, se quejó Marcelo, quien contó que por el momento cada uno vive en su casa.

Peña y su vuelta a la conducción

Con este nuevo desafío por delante, Peña vuelve a la conducción y a América; canal donde hizo el criticado LPA. “Una de las cosas que me doy cuenta es que irse bien de los lugares hace bien. Yo me fui bien de América y para mí volver está buenísimo y más de la mano de Marcelo. La primera vez que laburé con él fue en Disputas, donde fue mi productor. Y el primer premio más importante que me gané fue con ese programa, así que le tengo mucho cariño a Marce”, comentó quien no dudó ni un segundo cuando recibió la propuesta. “Cuando me llamó para conducir el Cantando lo sentí al toque. Ya a esta altura de mi vida me doy cuenta rápido si es o no es y esto era. Llevo muchos años y sé dónde me puedo divertir. Intento estar en lugares donde tenga algo para dar”, aclaró.

En cuanto a por qué Florencia Peña fue la elegida, Tinelli reveló: “Creo que Flor es la indicada para hacer un formato de estas características, en donde se puede mezclar el humor y la emoción. Esa característica alegre y jocosa, que tiene ella hizo que sea una de las primeras en las que pensamos”.

LA NACION