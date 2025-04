Rating: cómo le fue a Marcela Tauro al frente de Infama y cuáles fueron los números de Gran Hermano

La competencia del domingo arrancó desde temprano con el debut de Infama con la conducción de Marcela Tauro . El envío de chimentos de América, que supieron conducir Santiago del Moro, Rodrigo Lussich, Pía Shaw y Denise Dumas, en distintas etapas, volvió a la pantalla tras cinco años de ausencia . Con un homenaje a los mediáticos de aquel entonces y un menú variado con el enfrentamiento de Viviana Canosa y Lizy Tagliani [sumado el testimonio de Tauro], una pelea entre L- Gante y su manager, y la visita de Marianela Mirra a la cárcel de Ezeiza para ver a su pareja, José Alperovich, el emblemático ciclo obtuvo un promedio de 1,5 puntos, una marca máxima de 2,2, que lo dejó tercero en su franja horaria.

Pero el plato fuerte de día llegó a la noche con Gran Hermano. El reality de Telefe cumplió cien días al aire y la tensión por los roces de la convivencia dentro de la casa se nota cada vez más. Si bien se conformaron nuevos grupos estratégicos dentro del juego, tras la salida de Claudio ‘Papucho’ Di Lorenzo, todas las miradas apuntaron a Santiago Algorta, uno de los jugadores más filosos del reality.

La mayoría sabe que “Tato” Algorta está concentrado en el juego y hacen lo imposible para debilitarlo. Sin ir más lejos, el lunes, todos pudieron ver sus castings, por los que ingresaron al programa y el blanco de las críticas fue el participante uruguayo. La mayor parte de sus oponentes lo acusaron de soberbio y mentiroso, mientras que el joven argumentó que lo dio todo para entrar al programa vendiendo un personaje que no era. En el video de presentación se definió como “un chico atractivo, de autoestima muy alta y buena gente” y se comparó con Marcos Ginocchio, ganador del primer GH de esta nueva etapa, cosa que no gustó nada en parte del afuera. Esta supuesta debilidad fue aprovechada por Ulises Apóstolo para recalcar que siempre fue honesto, incluso en sus primeros videos, a diferencia de su archienemigo al que tildó de “dos caras”.

El liderazgo de la semana lo ganó Algorta y con ese beneficio quedó a salvo del ojo de la tormenta porque la mayoría apuntó contra él. Uno de los participantes más mentales del juego puso a todos en alerta, ya que saben que ningún movimiento del uruguayo es porque sí. Pero no todo fue tensión dentro del reality, ya que los “Congelados” de Selva Pérez, quien fue sorprendida por su marido el ‘Bicho’, Lucia Patrone que recibió la visita de su pareja, el cantante Lauty Gram, y la hermana de Eugenia Ruiz, le dieron un poco de emoción y paz al clima enrarecido que había dentro de la casa.

Como era de esperar, los votos fueron todos hacia las jugadoras más cercanas de Santiago, con lo cual Luz Tito y Martina Pereyra quedaron en placa casi automáticamente. Haciendo uso del beneficio que le dio el triunfo de la prueba semanal, Algorta fulminó a Ulises como estrategia de cara a la eliminación del domingo. Y además quedaron en la cuerda floja Selva y Gabriela. Pero la cosa se recalentó aún más cuando Gran Hermano subió a la placa a Catalina Gorostidi por hablar del afuera y a Eugenia por moverse durante la visita de su hermana en el “Congelados”.

Así las cosas, Algorta tuvo que decidir a quién bajar, que era cantado que iba a ser su compañera Luz y decidió subir a Chiara Mancuso, con el argumento de dejar armada una opción de jugadores fuertes. Esta decisión despertó la ira de la hija del jugador de fútbol, que no pudo disimular su enojo: “Tato no es un gran estratega. ¡Sos un burro como jugador!”, exclamó mientras lo acusó de mentir en el casting para entrar al programa. Tanto ella como Ulises le recordaron que había dicho que no quería que ganara Bautista Mascia, su compatriota. El joven solo se limitó a escucharlos sin decir casi palabra y eso los dejó expuestos a ambos frente a la audiencia. Finalmente, siete jugadores quedaron a un paso de irse : Ulises, Catalina, Eugenia, Gabriela, Martina, Selva y Chiara.

La gala de eliminación arrancó con el piso de 12 puntos que le dejó Pasapalabra y un resumen de la cena de nominados, en donde la mayoría apuntó contra Martina para castigar la jugada de Santiago. La primera salvada fue Eugenia con el 0,5 % de los votos; seguida de Selva con el 1,1%; Gabriela con el 6,2 %, y Ulises con el 12,7 %. A medida que Santiago del Moro fue anunciando a los menos votados por el público, el rating escaló a los 14,1 puntos . Chiara bajó de placa con el 28,9 % y finalmente Martina y Cata quedaron en la cuerda floja. Con el 52,7% la joven de La Plata quedó eliminada , en la noche en que Gran Hermano tuvo un pico de 14,9 puntos.