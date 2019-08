Cris Morena habló sobre la conexión que siente con su hija, a casi 8 años de su muerte Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 18:16

Cris Morena asistió al estreno de una obra en la que participa su nieto, Franco, hijo de Romina Yan y con un sorprendente parecido físico a la fallecida actriz. Por eso, el recuerdo de la protagonista de la telecomedia Amor mío, a casi 9 años de su muerte, estuvo a flor de piel para la productora antes y después de la función.

"Me emocionó y me hizo llorar mucho", dijo Cris Morena, entre lágrimas, a la salida del teatro. "De hecho hoy, antes de venir para acá, sentí que hablé un poco con ella. En la obra me reí mucho y me lloré todo. Es una historia muy fuerte porque tiene puntos en común con lo que nos pasó", siguió, en una nota para el programa Confrontados.

"La obra se llama Venus y es la historia de un hombre joven y otro más grande que miran las estrellas a través de un telescopio. Y el joven descubre a su mamá muerta en un planeta, Júpiter. Pero él sabe que su mamá hubiera querido estar en Venus, que era su planeta preferido. Esta buenísima la obra y Franco está contentísimo. Lloré y me emocioné tanto porque es el encuentro de un hijo con una mamá, y el único que la ve es ella", detalló la actriz y productora.

Cris Morena, además, se permitió abrir su corazón y dijo: "Tuve que atravesar de una manera muy fuerte todo lo que nos sucedió. No soy de tapar nada y fue una manera de salvarme y sanarme. El espectáculo Vive Ro, el año pasado, fue muy fuerte para toda la familia".

¿Qué aprendizaje le dejó Romina? "Me dejó un aprendizaje enorme. Uno no imagina lo que un hijo deja cuando ya no está. Se transformó en alguien inseparable, y está a mi lado todo el tiempo. Y al lado de todos. Mi hija es muy importante en todos los momentos de mi vida", finalizó.