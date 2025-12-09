La foto de Facundo Arana con Romina Yan que apareció de manera imprevista y que emocionó a todos

Romina Yan y Facundo Arana son una de las inolvidables duplas de la televisión argentina. Juntos formaron parte de la ficción Chiquititas (1998) y la película de la misma, Chiquititas, rincón de luz (2001), algunos de los éxitos de Cris Morena. Fue tal la química que tuvieron, que la noticia de la muerte de la actriz -el 28 de septiembre de 2010- impacta hasta el día de hoy al actor, quien en las últimas horas la recordó con una emotiva publicación.

Romina Yan y Facundo Arana en la versión cinematográfica de Chiquititas, el gran éxito televisivo

“Qué cosa esto de los algoritmos que pareciera que además de escucharte, te leen la mente”, escribió el intérprete de 53 años en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 900.000 seguidores, junto a una imagen en la que se lo ve junto a su compañera en una de las escenas de Chiquititas, rincón de luz.

Facundo Arana y la foto imprevista junto a Romina Yan (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

En ese sentido, explicó que mientras hacía la carrera de El Cruce, en Villa La Angostura, el exigente y prestigioso recorrido de montaña de varios días, que atrae a miles de corredores nacionales e internacionales por sus espectaculares paisajes patagónicos, se acordó de la cinta que filmaron sobre la reconocida ficción y que de manera imprevista el celular le rememoró aquello junto a la fotografía. “Hoy el teléfono me trajo esta foto como recuerdo. ¡Inolvidable! Buen Domingo para todos”, agregó.

Además de los miles de likes, Arana recibió cientos de comentarios de los fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para recordarla. “Tengo el VHS y el CD todavía de Chiquititas, Rincón de Luz”; “Hermosa película, grandes actores. ViveRo siempre en nuestros corazones”; “Totalmente inolvidable! ¡Yo aún la tengo en mi mente! Esa película me llenó el corazón. ViveRo eternamente” y “Bella película, amo fuerte esta pareja tan llena de ternura, luz! Emocionante recuerdo”, fueron solo algunos de ellos.

El recuerdo de los fanáticos inundaron el posteo de Facundo Arana (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

Pero la mención a su amiga llegó tan solo dos meses después de que la recordara en su visita a Bondi Live, donde le consultaron cómo vivió la muerte de la actriz, quien en ese entonces tenía tan solo 36 años. “Fue shockeante para todos. No tengo los mejores recuerdos, tengo los recontra supermejores recuerdos. Fue tan mágico todo... no es que nos veíamos afuera de las grabaciones, nos veíamos solo ahí, era una gran convivencia. Quedó un cariño impoluto”, expresó.

Facundo Arana recordó a Romina Yan en Bondi Live

Luego, reveló el pedido que Romina le hizo poco antes de su muerte: “Me había llamado, me dijo que teníamos que hacer teatro. Le pregunté qué quería hacer. Hay una obra que se llama Descalzos en el parque. No me lo voy a olvidar nunca más. No sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera sido. No paró nunca de laburar”. Y completó: “Con esta tragedia inmensa siento que no puede ser posible. Hay gente que tendría que vivir mil años”.

Era tal la complicidad que tenían que en septiembre de 2023, Telefe emitió un programa especial para homenajear a Romina, en el que el galán participó y sorprendió con una anécdota que atesoraría por siempre: “Mi perra Ash se había muerto y Ro vio que yo estaba muy triste. Me dijo si la acompañaba a un lugar y me llevó a un campo donde había una perra muy bonita de la misma raza que ella tenía”.

Facundo Arana contó una anécdota sobre Romina Yan en el homenaje de Telefe

“Me dijo si la ayudaba a elegir, vi una perra que estaba escondida y le dije naturalmente, ‘esa es la que yo elijo’. Me dijo ‘saludala, porque esa es tu perra y te va a acompañar para siempre’. Me regaló a Pampa, que me acompañó por más de 14 años’“, cerró movilizado.