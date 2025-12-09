La foto de Facundo Arana con Romina Yan que apareció de manera imprevista y que emocionó a todos
El actor recurrió a su cuenta de Instagram para recordar a su compañera y amiga, con quien trabajó en la tira infantil Chiquititas
- 4 minutos de lectura'
Romina Yan y Facundo Arana son una de las inolvidables duplas de la televisión argentina. Juntos formaron parte de la ficción Chiquititas (1998) y la película de la misma, Chiquititas, rincón de luz (2001), algunos de los éxitos de Cris Morena. Fue tal la química que tuvieron, que la noticia de la muerte de la actriz -el 28 de septiembre de 2010- impacta hasta el día de hoy al actor, quien en las últimas horas la recordó con una emotiva publicación.
“Qué cosa esto de los algoritmos que pareciera que además de escucharte, te leen la mente”, escribió el intérprete de 53 años en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 900.000 seguidores, junto a una imagen en la que se lo ve junto a su compañera en una de las escenas de Chiquititas, rincón de luz.
En ese sentido, explicó que mientras hacía la carrera de El Cruce, en Villa La Angostura, el exigente y prestigioso recorrido de montaña de varios días, que atrae a miles de corredores nacionales e internacionales por sus espectaculares paisajes patagónicos, se acordó de la cinta que filmaron sobre la reconocida ficción y que de manera imprevista el celular le rememoró aquello junto a la fotografía. “Hoy el teléfono me trajo esta foto como recuerdo. ¡Inolvidable! Buen Domingo para todos”, agregó.
Además de los miles de likes, Arana recibió cientos de comentarios de los fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para recordarla. “Tengo el VHS y el CD todavía de Chiquititas, Rincón de Luz”; “Hermosa película, grandes actores. ViveRo siempre en nuestros corazones”; “Totalmente inolvidable! ¡Yo aún la tengo en mi mente! Esa película me llenó el corazón. ViveRo eternamente” y “Bella película, amo fuerte esta pareja tan llena de ternura, luz! Emocionante recuerdo”, fueron solo algunos de ellos.
Pero la mención a su amiga llegó tan solo dos meses después de que la recordara en su visita a Bondi Live, donde le consultaron cómo vivió la muerte de la actriz, quien en ese entonces tenía tan solo 36 años. “Fue shockeante para todos. No tengo los mejores recuerdos, tengo los recontra supermejores recuerdos. Fue tan mágico todo... no es que nos veíamos afuera de las grabaciones, nos veíamos solo ahí, era una gran convivencia. Quedó un cariño impoluto”, expresó.
Luego, reveló el pedido que Romina le hizo poco antes de su muerte: “Me había llamado, me dijo que teníamos que hacer teatro. Le pregunté qué quería hacer. Hay una obra que se llama Descalzos en el parque. No me lo voy a olvidar nunca más. No sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera sido. No paró nunca de laburar”. Y completó: “Con esta tragedia inmensa siento que no puede ser posible. Hay gente que tendría que vivir mil años”.
Era tal la complicidad que tenían que en septiembre de 2023, Telefe emitió un programa especial para homenajear a Romina, en el que el galán participó y sorprendió con una anécdota que atesoraría por siempre: “Mi perra Ash se había muerto y Ro vio que yo estaba muy triste. Me dijo si la acompañaba a un lugar y me llevó a un campo donde había una perra muy bonita de la misma raza que ella tenía”.
“Me dijo si la ayudaba a elegir, vi una perra que estaba escondida y le dije naturalmente, ‘esa es la que yo elijo’. Me dijo ‘saludala, porque esa es tu perra y te va a acompañar para siempre’. Me regaló a Pampa, que me acompañó por más de 14 años’“, cerró movilizado.
Otras noticias de Celebridades
En Ámsterdam. Quiénes son las argentinas que compartieron un encuentro con la reina Máxima
Legado. Es hijo del protagonista de un éxito de la TV, una tragedia lo marcó y encontró en el “terror” su vía de escape
Revolucionó las redes. Úrsula Corberó mostró el avance de su embarazo a semanas de recibir a su bebé con el Chino Darín
- 1
Teatro Colón: una gala de excelencia musical para celebrar los 100 años de su Coro y Orquesta Estable
- 2
Las fotos del emotivo encuentro entre Luisana Lopilato con el Papa León XIV en el Vaticano
- 3
Quién ganó el Martín Fierro de Oro del Cine 2025
- 4
El descargo de Gimena Accardi luego de lucir en los Martín Fierro el mismo vestido que Moria Casán usó en un evento