De Bandana al traspié en el rating: qué pasó con la vuelta de Popstars y por qué no logra el impacto esperado

Cuando se conoció la noticia de que Popstars volvería a la pantalla chica, a 25 años de su estreno, la expectativa por ver esta nueva versión de un clásico era enorme. Pero tras su estreno, esta propuesta fue perdiendo interés, y así lo demuestran día a día sus números de rating. ¿Por qué? ¿Qué hace que esta nueva edición del reality no tenga el mismo impacto que la de 2001 o 2002?

Empecemos haciendo un poco de historia... En 2001, Azul Televisión decidió replicar el reality musical creado en Nueva Zelanda en 1999 que revolucionó varios países al mostrar el proceso de casting y formación de un grupo pop. La primera edición convocó a miles de chicas y derivó en la conformación de Bandana. Este reality hizo que miles de televidentes sintonizaran el canal y siguieran el día a día de las jóvenes que soñaban con ser cantantes. Eran tiempos, además, sin redes sociales, en donde la pantalla chica marcaba el paso.

En 2002 se llevó a cabo la segunda temporada de Popstars Argentina, ya por Telefe, con el nuevo objetivo de formar una banda de chicos; así nació el grupo Mambrú. Con un rating promedio de 23,3 puntos, muy cerca del casi imbatible Son amores —que hacía 26,8— desde el arranque fue un suceso, aún mayor que su versión original en Azul Televisión.

Este año, Telefe decidió producir una versión aggiornada de aquel clásico de la mano de RGB Entertainment, la productora de Gustavo Yankelevich, que fue la que en su momento se encargó de las dos temporadas anteriores. A diferencia del original, aquí el jurado lo integran dos artistas muy conocidas como Niki Nicole y Ángela Torres junto con el productor musical mexicano Charlie García. Y si bien el reality musical convocó a más de 3000 jóvenes a su casting en el Parque Roca y tuvo un arranque prometedor en materia de rating, semana a semana la expectativa se fue diluyendo.

El 24 de agosto estrenó Popstars en Telefe y, en simultáneo, en Disney+. El programa logró una exitosa performance y se consagró como lo más visto del día con un promedio de 11,3 puntos de rating y un pico de 12,3, logrando el 50,3% de share (porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión en relación con el total de televisores que están encendidos en ese momento). Su fuerte impacto se replicó también en las plataformas digitales: “el react” registró en Streams Telefe un máximo de 91.400 usuarios simultáneos y 357.400 views; Mi Telefe sumó un total de 122.300 usuarios únicos y en redes sociales tuvo un alcance de 15,4 millones de views.

En esta nueva edición, Nico Vázquez oficia de presentador y alma contenedora de las participantes, a diferencia de 2001, en donde la voz característica de un locutor le daba al programa una estructura más documental. Por aquel entonces, el staff, que estaba integrado por Fernando López Rossi, Pablo Ramírez, Magalí Bachor junto a Marcelo Iripino en las coreografías, tenía una presencia mucho más protagónica en el proceso de creación de un artista. Allí sí se podía ver, dos veces por semana, el camino que transitaban las jóvenes que deseaban con todas sus fuerzas ser parte de una banda pop. En la versión actual, se ve bastante menos del proceso y solo se aprecia el resultado final de un trabajo que sería interesante que tuviera más espacio dentro de cada edición porque de eso se trata el programa.

¿Qué le falta a esta edición?

Popstars recibió la visita de las Bandana Telefe

A Popstars 2026 le falta transitar más las historias de las participantes, esta es la única manera de generar empatía con el público. En un reality de ignotos, el televidente va descubriendo de a poco quién es quién y la experiencia personal, muchas veces, pesa tanto o más que el talento que pueda tener cada una de las chicas. En el formato original, algunas de esas pequeñas historias de vida contadas con toques dramáticos o de suspenso enriquecían un relato que iba in crescendo con el tiempo. Desde un joven que había compuesto 170 canciones hasta otro que llegó tarde al casting y pudo entrar al filo, los aspirantes a ser parte de Mambrú fueron conmoviendo desde el día uno.

En 2001, Popstars debutó por Azul Televisión, ex Canal 9, con un promedio de 11,7 y con el correr de los episodios, logró marcas por encima de los 15 puntos, triplicando los números del canal. ¿Qué pasa con esta versión que a un mes de estar al aire está midiendo casi la mitad? Es cierto que el encendido televisivo bajó de manera sustancial de aquel tiempo a esta parte y las comparaciones numéricas son imposibles, pero la semana pasada se encendieron todas las alarmas cuando el reality musical no sólo no fue lo más visto del día sino que fue superado ampliamente por Avenida Brasil, la repetición de una novela que se estrenó en 2013 y que está disponible en diferentes plataformas. El talent show se instaló en un consolidado de 6,7 puntos, tras el traspié de haber sido programado un domingo, casi sin previo aviso, que lo llevó a medir 4,2 puntos, la marca más baja desde el estreno. Hasta el momento, el promedio total es de 8 puntos de rating y de 40,47% de share.

Popstars no está rindiendo lo que debería. El reality que supo marcar a una generación que vio cómo nacían en su momento Bandana y Mambrú no termina de convencer. Quizás el formato no se sostenga para una edición diaria, algo a lo que están obligados la mayoría de estos grandes shows en la Argentina por cuestiones presupuestarias. Además, demoraron casi un mes en invitar a las Bandana a ser parte del ciclo y recién la semana pasada volvió el jurado original de 2001, algo que el público que sigue el programa vino pidiendo en redes fervorosamente. No siempre la novedad es algo atractivo para quien ve este ciclo por televisión abierta, que esperaba encontrar algo similar a lo que consumió cuando era joven.

El efecto sorpresa es otra cosa que se perdió: en 2001 las chicas no solo no tenían idea de qué se trataba todo, sino que no había redes sociales, estaban lejos de estar lookeadas como si fueran estrellas y el atractivo estaba puesto en la transformación y el crecimiento. De hecho, uno de los episodios más exitosos fue el llamado “Cambio de look”, algo imposible de recrear en esta temporada. Hoy todo eso se perdió y es algo casi inevitable. El programa tardó en desarrollar las historias personales de las participantes y recién en esta instancia, en donde quedan menos de treinta, se empieza a conocer quién es quién, algo que en un reality tiene que suceder desde el comienzo. Además, que las jóvenes artistas del jurado se refieran a las aspirantes como “reina” o “amor”, términos de moda en este tiempo, no ayuda a la hora de conocer quién es quién dentro del programa. Tampoco se entiende demasiado el rol de Martín Cirio, coach espiritual de las participantes, que parece más encargado de hacer un paso de comedia dentro del programa que otra cosa.

En tiempos en donde grandes artistas salieron del patio de su propia casa y donde la inmediatez es todo, seguir un camino tan largo quizás sea hasta naif. Cuando se arranca un ciclo, hoy en día, es clave saber a qué público se le está hablando. Las jóvenes que siguen el reality lo hacen por plataformas o redes sociales, generando mucho engagement, pero ese número de Ibope no lo contempla a la hora de difundir los fríos promedios de rating que no ayudan a nadie. Esto sumado a que de los últimos talent shows de música fueron pocos los artistas que perduraron en el tiempo, Popstars queda en un lugar muy difícil a la hora de los resultados como producto televisivo. De todas maneras, el negocio se concibe fuera de la pantalla, con lo que sucederá con las chicas que queden seleccionadas y sus shows por toda América Latina. El tiempo dirá si este futuro grupo que se formará llegó para quedarse.