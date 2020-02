Nicole Neumann a corazón abierto. Crédito: Genitleza Telefe.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de febrero de 2020 • 01:47

Nicole Neumann lo dijo en la primera noche de Divina comidacuando se refirió a la imagen de frialdad que, para muchas personas, transmite: "Estoy condenada por ser rubia de ojos claros". Y el tiempo le dio la razón porque, a medida que fueron pasando las cenas del reality de Telefe, la modelo fue abriéndose al resto y dejando a la vista una faceta sensible, la misma que ponderan los que dicen conocerla bien.

De esta manera, en el comedor de Iliana Calabró, Nicole relató momentos difíciles de su vida, como el primer encuentro con su padre: "Lo conocí a los 18 años. Yo estaba trabajando en París y él decidió venir a verme. Ahora lo veo todos los años. Cero rencor, me abrí para recibir lo que tenía para darme". También contó cómo influyó la falta de una figura paterna en sus relaciones posteriores. "Fue una falta fuerte la de mi papá, me costó resolver el vínculo con los hombres", reveló.

En la tercera velada de Divina comida, la modelo abordó otro tema difícil en su vida: la exposición. "No me queda otra, nunca fue una opción -comenzó-. A mis hijas siempre las trato de mantener súper al margen de todo lo que es este mundo. Ellas no miran programas de chimentos. Cuando llegan del cole, ponen 'dibus' y a la noche alguna 'peli'. Además, gracias a Dios, tienen un grupo re lindo cada una en el colegio y, por lo menos, hasta ahora no me enteré de que nadie les venga con cuentos raros. Delante de mis hijas no hablo 'cosas de grandes' o las trato de evitar, porque no está bueno", añadió.

Andrea Rincón, Iliana y el Turco Naim quisieron saber más y, mientras Robertito Funes Ugarte - el anfitrión de la noche- iba a buscar el postre, le trajeron a la modelo otro tema álgido de su vida: la relación con su hermana. "Con mi hermana no nos hablamos durante dos años. Nada. Pero ella me llamó cuando tuve a mi tercer hija, me dijo: 'Hola, me gustaría conocer a Sienna', y vino esa misma tarde". De esta manera, fue la beba la que en el 2014 reconcilió a las dos hermanas.

En la privacidad de una de las habitaciones, sin que la escuche el resto, Nicole reconoció: "Estoy acostumbrada a que me pregunten de mi familia, pero no es algo que me encante".