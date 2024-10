De las críticas de Chiche Gelblung, Romina Mangel y Victoria Vanucci a Norman Briski a la indignación de Marcela Tauro con los actores

Escuchar

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine celebrada esta semana fue escenario de una polémica por los discursos pronunciados por algunos actores. En sus palabras de agradecimiento por el reconocimiento a su trayectoria, Norman Briski desvió la atención hacia la situación en Medio Oriente, provocando reacciones de repudio entre varias figuras, que criticaron al artista a través de las redes sociales.

Briski expresó su apoyo al pueblo palestino tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, lo que generó un fuerte rechazo de varios representantes del ámbito periodístico. En su intervención, el icónico actor incluyó frases como “Gaza jamás será vencido”, lo que muchos interpretaron como una defensa del grupo terrorista Hamas. En la sala, el ambiente se dividió: algunos artistas reaccionaron con sorpresa, unos pocos aplaudieron y otros prefirieron mantenerse en silencio.

Fue en las redes sociales donde el discurso obtuvo el mayor repudio. Uno de los primeros en manifestarse fue el periodista Miguel Wiñazki, que expresó su descontento: “Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo”, expresó en las redes sociales.

Chiche Gelblung, por su parte, calificó a Briski de “judío nazi” y criticó duramente el contenido de su discurso, llegando a calificarlo como “una basura humana”. A través de su programa, el comunicador dijo: “Siempre fue un hijo de mil p... ¿Te parece que un discurso pro Hamas es lo adecuado? Él siempre fue un sorete y va a morir sorete. No se puede defender a alguien que dijo eso. Cualquier persona de bien debería sentirse molesta con esas palabras”.

Romina Manguel, quien días atrás tuvo un cruce con colegas como Alejandro Bercovich por este mismo tema, apuntó hacia aquellos que aplaudieron a Briski durante la gala, sugiriendo que los mismos que lo apoyan en público luego trabajan y se benefician de las relaciones con Israel: “A los aplaudidores del abominable pro Hamas les sugiero que su desprecio a Israel se haga extensivo a los hijos de ese pueblo que financian sus películas y series. Si les damos tanto asco como para apoyar a quienes nos asesinan, ¿por qué trabajan con ellos y aceptan su dinero? Asco selectivo. Eso son”, tuiteó.

“Para los que aplauden las palabras de Norman Briski (de) anoche en los Martín Fierro, debieran agradecerle a Israel que está librando sola una guerra contra el terrorismo mientras ustedes juegan a ser rebeldes progresistas”, sumó Nacho Goano.

Victoria Vanucci se unió a las críticas a través de Instagram y, a pesar de expresar su respeto hacia la carrera actoral de Briski, señaló que los Martín Fierro no eran el espacio adecuado para un discurso político: “Si te dan un premio, ¿por qué no hablás de eso? Nadie quiere escuchar tu opinión pública sobre la guerra, ni siquiera creo que hayas estado en Gaza, dejalo para los que saben, que si estudian y pueden explicarlo mejor que vos, que aprovechás ese lugar para influenciar a otros”, afirmó.

En tanto, Baby Etchecopar apuntó con exabruptos: “¿Te queda claro, Briski, que sos judío? Sangre judía. ¿A quién apoyás, carajo? ¿A quién apoyás enfermo de m…?”. Jonatan Viale también criticó duramente a Briski en su programa de Radio Rivadavia, lamentando que el actor no mencionara el ataque a Israel y lo acusó de “negar sus raíces”.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) también se sumó a la polémica. A través de una publicación con la imagen del intérprete, expresó: “Sin ningún tipo de reparo, el actor Norman Briski utilizó el escenario de los premios Martín Fierro al Cine para expresar su apoyo al terrorismo. ‘Gaza jamás será vencido’, afirmó, y agregó que ‘“siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado’, pasando por alto las más de 1200 personas inocentes masacradas y las más de 250 secuestradas el 7 de octubre de 2023 en el Estado de Israel. Gaza libre, sí, pero libre de Hamas. Briski parece ignorar que el mismo grupo terrorista al que exalta, lo mataría, torturaría, vejaría, incendiaria su casa o lo secuestraría en túneles oscuros e inmundos, sólo por su condición de judío. Dada la alta preocupación por el aumento del antisemitismo en nuestro país, estas expresiones no hacen más que alentar el odio judeofóbico y menoscabar la democracia”.

En paralelo a esta controversia, la periodista Marcela Tauro se mostró indignada no solo por el discurso de Briski, sino por el tono político en general de la ceremonia de los Martín Fierro. Durante su participación en el programa Intrusos (América) expresó que el evento había sido “aburrido” y criticó la excesiva politización de la gala. Tauro opinó que el público esperaba glamour y entretenimiento, no descargos políticos cargados de quejas, y sostuvo que los actores “arruinaron” el evento con su actitud de “egos elevados”. “Todos enojados, todos caracúlicos, unos no se saludaban con otros”, sumó Tauro.

Flor de la V, conductora del programa, defendió en cambio la politización de la ceremonia, argumentando que era importante visibilizar ciertos temas. Sin embargo, Tauro mantuvo su postura, insistiendo en que la gala perdió su enfoque en la celebración del cine argentino debido a las tensiones políticas.

