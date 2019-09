Lola Latorre con opiniones divididas del jurado. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Como cada vez que sale a la pista Lola Latorre, un batallón de familiares y amigos la acompaña desde el sector para invitados, donde siempre están su mamá Yanina y su abuela Dora. El que no siempre puede, por cuestiones laborales, es su papá Diego. Y después de la gala de videoclip, es probable que el periodista deportivo empiece a aceptar nuevos trabajos con tal de estar ocupado y no aparecer más en ShowMatch.

"No es un tipo con mucha onda y con las redes, menos. Sirve para escribir y para hablar, pero fotito no garpa", así definió Lola a Diego, cuando Marcelo Tinelli le preguntó sobre su dominio de la redes sociales. Sucede que el exjugador estaba haciendo un vivo para Instagram en ese momento y la ocasión dio pie a la "gastada".

Así comenzó un entretenido intercambio entre padre e hija. "Mis conversaciones con él son: 'Hola hija. Un beso'", disparó la adolescente, y Diego retrucó: "Las respuestas de ella son monosílabos". Por supuesto, Yanina, especialista en tirar nafta al fuego, aportó kerosén al tema: "Ella conmigo sí conversa, lo que pasa es que el padre es pesado". Y, en el medio, la ligó la abuela: "Es un demonio", resumió la nieta.

Al borde del knockout, Diego Latorre se defendió como pudo: "Si le pregunto porque le pregunto, si no le pregunto porque no le pregunto. No le viene bien nada". La hija del matrimonio cerró la conversación con el tiro del final: "Por privados de Instagram me manda corazones, pero solamente cuando subo fotos con el perro. Después de mí, que me muera". Diego debe haber agradecido que llegara el momento del baile.

Lola junto a su bailarín, Facundo Insúa, hizo una exigida coreo basada en el tema Side to side, de Ariana Grande. Al único que se vio más o menos entusiasmado fue a Ángel de Brito que destacó el sincronismo y les dio un 8. El resto del jurado fue más moderado, y entre los tres votos (Flor Peña continúa con el puntaje secreto), llegaron a 19.

Por el lado del BAR, tanto Carmen Barbieri (reemplazo de Flavio Mendoza) como Laura Fidalgo y Anibal Pachano se agarraron de la falta de aptitud técnica de la participante, y le recomendaron que tome clases. Tres puntos menos dejaron a Lola Latorre en 16, otro número a mitad de camino que la pone a merced del voto secreto para ver si pasa de ronda o no.