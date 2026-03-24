La causa por amenazas a Juana Tinelli fue archivada por la Justicia: “No se cuenta con elementos probatorios suficientes”

“¿Vos sos Juana Tinelli? Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho”, aseguró en su declaración ante la fiscalía Juana Tinelli sobre el presunto llamado que recibió a su teléfono celular, a fines de octubre. Según relató, en aquel momento, asustada, borró los registros de las llamadas, se comunicó con su papá, Marcelo Tinelli, para ponerlo al tanto de lo sucedido, y luego fue acompañada de su mamá, Paula Robles, a hacer la denuncia por amenazas. Casi cinco meses después, el expediente fue archivado a la espera de nuevas evidencias que sirvan para dar con el autor del presunto ilícito.

“No se cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la materialidad del hecho investigado, sin que ello implique afirmar ni descartar su efectiva ocurrencia”, reza el documento de la fiscalía que Marina Calabró leyó este martes, al confirmar en Lape Social Club que la causa se encontraba archivada. Además, adelantó que Scaglione -dueño de Telefe y accionista de América- “va a pedir una retractación pública, o un pedido de disculpas públicas”.

En diálogo con LA NACION, Juan Villanueva, abogado de la hija de Marcelo Tinelli ratificó la información: “Fue por la imposibilidad de proseguir. Hasta que aparezcan nuevas evidencias, la causa queda en pausa”. Además, aseguró que justamente están trabajando en recabar la información necesaria que les pueda permitir reactivar la investigación.

Juana junto a sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles

Por otra parte el letrado descartó la posibilidad, como se rumoreó en varios medios, de que Scaglione, mencionado en la denuncia de Juana, accione legalmente contra ella: “Lo intentó, pero ya se lo rechazaron, porque nunca fue parte ni estuvo imputado”. En ese sentido, cabe destacar que la modelo no lo denunció a él por amenazas, sino que lo mencionó en su declaración, debido a que la persona que la llamó lo habría mencionado. “Eso se aclaró en la denuncia, en la ratificación y lo aclaré también yo públicamente”, agregó Villanueva y siguió: “Nunca nadie lo acusó de nada, por eso no puede nunca considerarse víctima de una falsa denuncia”.

La denuncia de Juana Tinelli

El sábado 1 de noviembre, a través de un extenso posteo que compartió en sus redes sociales, Juana Tinelli -la menor de las hijas de Marcelo Tinelli- contó que había sufrido amenazas a través de un llamado telefónico que recibió el miércoles 29 de octubre por la mañana. Tras radicar la denuncia, se le entregó un botón antipánico y se dispuso una consigna policial en la puerta de su casa.

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, en la llamada en cuestión, luego de preguntarle si era Juana Tinelli, le dijeron que “ella y toda su familia se tenían que empezar a cuidar mucho mucho”. Asustada por la situación, la modelo fue a hacer la denuncia acompañada por su abogado, Ariel Liniado, quien tomó el caso junto a su socio, Juan Villanueva.

“Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada”, aseguró la modelo

Luego de que se filtrara la información sobre el pedido de un botón antipánico de la modelo ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, tanto los fiscales que intervinieron en el caso como los abogados de la modelo decidieron mantener la situación lejos del ojo público. Pero la repercusión de la denuncia creció tras la difusión de parte del escrito, en donde se puede leer a Juana Tinelli contando cómo se presenta la persona que la amenaza.

“Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó:“¿Vos sos Juana Tinelli?” A lo que respondí: “Sí ¿quién habla?”. El hombre me contestó: “Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho”. Acto seguido, cortó la comunicación", le relató la hija del conductor a la Justicia. “Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada”.

“Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Gustavo Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena”, aseguró.

“Pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema”, sumó. “Creo que la expresión del nombre, en ese contexto, no fue casual, sino que constituyó un mecanismo de intimidación directo, orientado a generar temor mediante alusión deliberada a un conflicto mediático y familiar preexistente”.

El cruce de Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione

Horas después de que Juana hiciera públicas las supuestas amenazas, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio. A través de su cuenta de X, el conductor y productor confirmó lo denunciado por su hija, se refirió a la deuda que habría contraído para financiar gastos en San Lorenzo y apuntó contra un “empresario de medios” al que tildó de “usurero” y como responsable del “acoso judicial” que atraviesa en los últimos meses.

Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione Collage

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó escribiendo. “El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, continuó Tinelli. “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”.

“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, siguió.

Gustavo Scaglione dio luego a conocer un comunicado en el que expresó “de manera contundente” su “absoluta falta de vinculación con el referido hecho” en el que se lo “busca involucrar”.

En la carta, fechada el martes 4 de noviembre, el flamante dueño de Telefe también indicó que es “parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado”. “En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados”, aseguró el empresario.