Ninguno de los especialistas lo vio venir. Promediando la mitad de la noche de la emisión del domingo de Got Talent Argentina, una joven concursante se mostró muy tímida, pero fue capaz de concretar una performance que despertó distintos elogios y los aplausos generalizados.

Marianella Gómez llegó al escenario, y simplemente anunció: “Vengo a hacer una fusión de malambo con danzas árabes”. Dicho eso llevó adelante un original número en el que demostró su enorme talento. Florencia Peña se mostró visiblemente impactada. “Siempre es mejor sorprender, llegaste con tus anteojitos, tranquila, una remerita ocre, que te quiero decir que es mi último color de la lista, y un pantaloncito beige, y la recontra mil rompiste. Una potencia, pero además, entendés tanto tu instrumento, y tenés tan claro lo que querés contar, que es arrasador. Sos hermosa, te agradezco mucho lo que trajiste hoy acá”, le comentó. Ante esas palabras, Marianella respondió: “Esto viene del corazón”.

Al momento de hacer su devolución, Emir Abdul Abdul Gani agregó: “Acá tenemos el claro ejemplo de cuando uno sabe que es bueno, y su competencia es uno mismo. Vos estuviste increíble en todos los sentidos, y me encantaría poder tomar unas clases contigo”. También muy sorprendida, La Joaqui destacó: “Estuvo todo muy hermoso. Sos un ser humano espectacular, muy sabia”, y la joven contestó: “Mi presentación es un regalo, porque el talento y el arte se comparte”. En el cierre, Abel Pintos le hizo un elogio inesperado: “Es una especie de Clark Kent, y de repente sos Superman, te felicito”.

Un guitarrista llamado Yulian Taylor, hizo un número que culminó con él tocando su instrumento con los dientes, un truco que le valió los elogios de los especialistas. Luego de asegurar que su sueño es “vivir de la música”, Emir le dijo: “Me dejaste sin palabras”. Sin embargo, Pintos reflexionó: “Los trucos no estuvieron tan bien usados como recursos, pero entretiene y gusta. Yo siento que tenés que trabajar mucho, tenés condiciones, y carisma, y es difícil ser un guitarrista instrumental y que sucedan esas cosas, te felicito por la parte positiva”. Por su parte, Peña subrayó: “A mí que no me gusta mucho la guitarra eléctrica. No me captaste. Yo creo que tu decisión de quién querés ser, todavía está en curso”.

Un hombre llamado Javier Casetti llegó al escenario, y contó su peculiar historia, en la que atravesó dos transplantes de corazón. Y luego de su número, Abel le dijo: “A mí me parece que estuvo buenísimo, bien la energía de la canción, lindo lo que te pasa a vos mientras tocás, fue súper divertido, a mí me encantó”. También entusiasmada con la propuesta, Peña apuntó: “Qué inspiradora tu historia, y también que te dediques al arte, porque el arte sana y salva. Estabas en un viaje hermoso con este corazón nuevo que estás estrenando, y viví con mucho amor tu comunión con el instrumento. Nos hiciste pasar un gran momento, gracias”.

Otro de los números más importantes de la noche, tuvo como protagonista a una familia que ejecutó una performance sobre monociclos. Se trataba de “Los Barani”, que hicieron toda clase de piruetas que fue muy disfrutada por los especialistas. Y al momento de la devolución, Emir le comentó a la más pequeña del clan: “Yo no sé quién te puso Dulce, pero es el nombre perfecto. Me dio mucha ternura que sean una familia, me pareció interactivo, divertido, pero en mi corazón está que son una familia y hacen lo que le gusta. Me atrapó eso, fue hermoso”. En su turno, La Joaqui indicó: “Me encanta que cada uno tenga su personalidad. Es muy tierno y me parece súper interesante promover el compartir en familia”.

