Got Talent Argentina sigue entregando conmovedores momentos, y durante la noche del domingo hubo varios números que dejaron postales para el recuerdo. Con la conducción de Lizy Tagliani, y un jurado integrado por Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani, el reality de talentos tuvo una gran noche, pero un niño fue quien se llevó los mayores aplausos.

Un pequeño que se presentó con el nombre de Tommy Jackson tomó por sorpresa a los jurados, y La Joaqui le preguntó qué lo había llevado a decidir anotarse en el reality. “Estoy muy feliz de estar acá. Me acompaña mi familia, mis amigos. Hoy voy a cantar una zamba. Tengo once años, y mi sueño es hacer lo que me gusta”, respondió.

El pequeño entonó una emotiva pieza, que sorprendió. Entre lágrimas, Tomás recibía los aplausos generalizados, mientras Lizy aseguraba que el público pedía el botón dorado. Visiblemente conmovida, La Joaqui aseguró: “Es lindo llorar de alegría. Les voy a decir una cosa, hay una razón por la que no apreto el botón dorado, porque sos muy chiquito y me parece injusto privarte de vivir todas las etapas hermosas que tenés por delante en este certamen, pero en todas esas etapas la vas a romper”.

Abel Pintos se mostró muy emocionado también. “Joaqui, es muy sabio lo que le dijiste”, le reconoció a su colega. Luego le habló directo al niño: “Es muy necesario, y lo digo con conocimiento de causa, que cuando un niño como vos ama lo que hace, no quemes etapas. Entonces hoy uno quisiera darle todo el éxito del mundo”, expresó.

Por su parte, Peña se sumó a la mirada de sus pares. “Yo empecé muy chiquitita, tenía siete años en mi primer casting, y si algo aprendí después de tantos años, es que tenés que salir siempre a jugar. No hay ninguna responsabilidad, salí a jugar y conéctate con ese duende que tenés adentro. Te espera la vida por delante, vas a ser un gran artista, yo te lo prometo”. En último lugar, Emir concluyó: “Me enamoré de tu voz, de tu carisma y de tu sencillez, no tengo palabras para decirte que estás motivando a muchas personas. Tenés un futuro increíble”.

Durante el domingo, también se presentó un equipo de baile llamado Grupo Bellatrix. “Este es un grupo que se formó luego de la pandemia. Estábamos tomando clases y armamos algo para entrenar juntos. Somos de Rafael Castillo”, afirmó Alejandro, uno de los referentes del conjunto. Dicho eso, todos ejecutaron una performance que se ganó los aplausos del público. Primero La Joaqui los felicitó. Luego, Abel apuntó: “Fue un hermosísimo espectáculo, fue más que una performance. Yo te quiero felicitar a vos especialmente Alejandro, porque me transmitís una cosa desde que entraste, una humildad enorme y un amor muy grande por todos los chicos a los que acompañás y a quienes sostenés. Te felicito”.

En su turno, Flor Peña se sumó a los elogios. “Cuando hay amor no falla, tienen mucho talento chicos y chicas, y se les nota un amor enorme por la danza. Se los agradezco”. Por último, Emir destacó: “Alejandro, sos un gran maestro. Bailarines, cada uno de ustedes se los ve grandes soñadores, e independientemente de que hay cosas que mucho no me copan, la coreo es increíble. Fue un placer verlo”. Como era de esperar, los cuatro especialistas votaron para que Bellatrix pasara de fase.

Un humorista disfrazado de un personaje llamado Mabel, hizo un monólogo muy ingenioso en el que nombró a varios programas históricos de Telefe, y Pintos le comentó: “Me pareció muy creativo”. Flor Peña también lo felicitó, y gracias a las buenas devoluciones del jurado, ese paso de comedia logró superar la etapa inicial de Got Talent Argentina.

Gabriela fue una cantante que pisó el escenario del ciclo. “Me dicen vampira. Hago heavy metal, soy artista lírica, actriz y bailarina”, dijo en sus presentación. En la devolución, Abel le hizo un comentario constructivo “Como cantante lírica estudiaste, pero creo que te falta ajustar algunas cosas. Es una mixtura muy difícil la que elegiste”. Por su parte, Peña consideró: “Yo sentí que entraste, viste luz y dijiste ‘vamos’. Para mí tenés un instrumento muy valioso, pero tenés que confiar más”, la alentó. A su vez, Emir señaló que “la voz decía una cosa, y el cuerpo decía otra”. Sin embargo, y con los votos justos, la participante pudo permanecer en el certamen.

