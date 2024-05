Maru Botana finalmente no tendrá un programa de cocina en América TV: las supuestas razones de su paso al costado y quién la reemplazaría

Escuchar

LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, planeaba lanzar un ciclo culinario con Maru Botana al frente, pero en las últimas horas el proyecto dio un giro inesperado. Según trascendió, las negociaciones que la pastelera mantuvo con América TV estaban a punto de concretar un acuerdo, pero finalmente no llegaron a buen puerto. “ No voy a estar en América TV. Sí empecé un programa en la señal de streaming La Casa que sale este viernes ”, le confirmó Botana a LA NACIÓN.

Ante la negativa de Botana, Tinelli y su equipo buscaron una nueva figura para el ciclo gastronómico y tomaron contacto con Narda Lepes, quien podría convertirse en la conductora del proyecto que saldrá al aire a mediados de este año. “Tuvimos una muy buena primera reunión y justo me fui de viaje. No firmamos, pero...”, explicó la ex Cocineros argentinos al ser consultada por este medio, dando cuenta de que por el momento no hay nada cerrado oficialmente pero que está muy interesada en la propuesta.

Maru Botana no llegó a un acuerdo con América TV Instagram: @marubotanaok

La planificación de la grilla de América TV viene rodeada de una numerosa cantidad de rumores. Incluso antes de que Maru Botana decidiera no participar de la propuesta culinaria del canal, había trascendido que una dupla de jóvenes influencers (Ailu Tomkin y Andrés Simón) habían sido convocados para conducir el programa pero que tampoco habrían llegado a un acuerdo. La productora también convocó a Coco Carreño y a Jimena Monteverde, pero ambos optaron por mantenerse en Escuela de Cocina, por El Nueve.

Otro de los proyectos de LaFlia que genera expectativa en la audiencia es un programa que contará con la conducción de Cris Vanadia y Charlotte Canniggia. Vanadia cobró mucha popularidad tras su participación como conductor del streaming del Bailando 2023, una propuesta que revolucionó la TV y que fue un gran éxito del ciclo. El ojo de Tinelli apuntó a reunirlo con Charlotte en lo que promete convertirse en una dupla por demás atractiva para el mundo de la pantalla chica. Ante los rumores que ponían en duda la continuidad del proyecto, la productora le confirmó a LA NACIÓN que todo sigue en pie.

Narda Lepes estaría muy cerca de conducir el ciclo gastronómico de LaFlia para América TV Alejandro Guyot

Las especulaciones detrás del “no” de Maru Botana

Respecto a los motivos detrás de la decisión de la conductora, algunas versiones hicieron referencia a una serie de desencuentros que irían más allá de los términos contractuales. Se especula con que una vieja discusión entre la panelista de LAM Yanina Latorre y Botana, que trascendió a principios del presente mes, condicionó el cierre del trato entre la chef y América TV.

Durante su programa radial en El Observador, Latorre volvió a recordar la fuerte enemistad que tiene con la pastelera desde hace años. Al día siguiente, desde el ciclo que conduce Ángel De Brito, retomó sus dichos y reforzó: “Maru Botana es mala persona. A mí me c*** una parte muy importante de mi vida y lo voy a seguir diciendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella que es una resentida y le molestaba mi cuerpo”.

Esto surgió a raíz de que contó que esa misma mañana la había llamado Marcelo Tinelli y, según Latorre, le dijo: “Ay te cruzaste con Maru... ¿Sabías que la contraté? Va a estar para La Flia”. “No me importa, voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera, no me pidas nada y si querés me voy de América, porque ya una vez me fui del canal por Maru Botana”.

Yanina Latorre revivió su pelea con Maru Botana (Foto: Instagram @yanilatorre / Captura de video @marubotanaok)

En esta misma línea, continuó: “ No la voy a cuidar y el día que empiece, voy a grabar el programa y la voy a destruir una hora entera, porque no te hace buena revolver una olla y hacer guiso. Mala gente de verdad” . Finalmente, contó que Tinelli le dijo que se quedara tranquila, que le quedó “clarísimo” todo.

Esta no fue la primera vez que la enemistad entre las dos mujeres se hizo pública: dos años atrás, Latorre ya había contado en LAM -cuando aún se transmitía en eltrece- que ambas fueron amigas durante dos años cuando iban a la facultad, pero rememoró que hubo un quiebre. “ Dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas ”, acusó la panelista en aquel entonces. “Ella tuvo problemas de peso en la secundaria, yo no lo sabía porque siempre la conocí así, pero hacía mucho para estar delgada, siempre tuvo un montón de problemas de alimentación. Hace 30 años la anorexia y la obesidad era tema muy tabúes, y yo era muy flaca”, sostuvo.

LA NACION