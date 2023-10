escuchar

La etapa de las pruebas sigue adelante en Got talent Argentina. Todas las noches desfilan por el escenario de ese reality, una infinidad de artistas de todas las edades, que luchan por hacerse un lugar en el certamen. Y durante la emisión del domingo, el jurado integrado por Flor Peña, Emir Abdul Gani, La Joaqui y Abel Pintos, le dio el visto bueno a muchas propuestas, pero no a otras.

La responsable de abrir la noche fue Alexandra Bangert, que interpretó “Back to Black” de Amy Winehouse, en una performance que irradió mucha personalidad, pero que no convenció del todo a los especialistas. En la devolución, Emir destacó: “Personalmente me pasó que tenés una voz muy linda, pero que quizá los gestos no coordinaban con tu voz, por eso no pude conectar con tu propuesta”. Por su parte, La Joaqui comentó: “Me encantó tu voz y cómo la cantaste, pero tengo sentimientos encontrados con la interpretación. Tenés que sonar como vos y no necesitás sonar como nadie más para funcionar”. En último lugar, Flor Peña le recomendó actuar contra el espejo. Luego de la votación, Alexandra pudo pasar de etapa.

Octavio y Augusto Garramón son dos gemelas que se presentaron a hacer un baile de lo más virtuoso, que impresionó positivamente al jurado. Cuando debió evaluarlas, La Joaqui dijo: “Me sorprende que sean autodidactas, me encantó esa conexión, hermoso lo que hicieron”. En segundo lugar, Pintos expresó que le “gustó mucho”, mientras Peña consideró: “Tienen mucho talento. Cuando hay un talento que es un don, es la obligación llevarlo hasta las últimas consecuencias. Se les nota que realmente lo llevan muy adentro lo que hacen, estudien viejitas, no les queda otra. Pero denle duro y parejo, que pueden llegar lejos”. En el cierre, Emir concluyó: “No tengo casi nada malo que decir, porque es muy difícil hacer las variaciones que hicieron de manera homogénea, los aplaudo de mi parte. La propuesta me gustó, si llega a haber una próxima instancia haría algo más para mostrar su esencia, porque tienen una muy particular las dos”.

Compañía Humma sorprendió con una arriesgada coreografía, sobre la que Peña aseguró: “Creo que hay cosas muy interesantes, lo vi un poco sucio. Voy a serles honesta, como que le falta fusionarse”. Por su parte, Emir coincidió con esa mirada: “Había cosas muy copadas, pero faltó un hilo conductor, y si hubiesen hecho eso musicalmente, hubiese estado cien veces mejor”. Abel Pintos opinó en la misma línea, y destacó: “Está bueno lo que hacen. La sensación que me dio es que saben muy bien los trucos, pero se pusieron de acuerdo acá en la puerta del canal. Es muy impresionante lo que hacen, pero le falta espectáculo, no hay contexto, pero hay mucho talento, aunque muchas cosas para trabajar”.

Un joven músico llamado Santiago Arregui Gay, llegó al escenario y confesó: “Quiero cantar algo que sale de mis entrañas, y estoy contento con esa decisión”. Ante la emocionada mirada de su familia, el artista hizo su canción, sobre la que Emir aseguró: “Me gustó mucho lo que hiciste, a punto de dormirme, porque me dio mucha tranquilidad. Hay veces que estás con tanta vorágine, que una persona que te dé ganas de dormir, hay que prestarle atención porque te da paz, me dio esa sensación”. También satisfecha por el número, La Joaqui agregó: “Es una hermosa canción”, y Pintos acotó: “Me parece valiente que traigas una canción tuya, y me gustó. Si tus canciones en general van por acá, seguramente seas un buen autor y compositor”.

Casi sobre el final de la noche, una cantante llamada Aldana Ledesma sorprendió a los especialistas con una versión de “Muchachos”, la canción emblema de la hinchada argentina, durante el mundial Qatar 2022. Luego de esa pieza, Emir aseguró: “Me pareció súper original la propuesta, hasta la mitad fue increíble, y después empezaste a sonar extraño. Lo importantes es que te hayas animado a hacer algo original”. Por su parte, La Joaqui consideró: “Tenés un vozarrón, tenés todo para lograr cosas muy hermosas, pero se me volvió un poco repetitivo”.

Con un entusiasmo muy moderado, Pintos subrayó: “Es una idea, las versiones son eso, y a veces se quedan a mitad de camino, pero eso no quiere decir que uno no pueda segur trabajándolas. La interpretación no me gustó, tenés un instrumento lindo, tenés una linda voz, si trabajas mucho podés llegar a cantar muy bien, y sos muy carismática”. Y si bien la propuesta fue aplaudida por el público, el jurado no quiso habilitar a la cantante a pasar a la segunda etapa del certamen, y de ese modo “Muchachos”, aunque fue de lo más importante de la noche, no le permitió a su intérprete seguir en el reality.

