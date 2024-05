Gran Hermano: Zoe fue la nueva eliminada, después de la visita de amigos y familiares a la casa

Escuchar

“Vamos a entrar a la casa y saludar a los chicos” adelantó Santiago del Moro, cuando dio por inaugurada una nueva gala de eliminación. Este domingo no era como cualquier otro, porque iba a marcar una expulsión ligada a una de las visitas de la semana, en el marco de la llegada de amigos y familiares, que tantos aires de recambio trajeron al juego. Esta vez, en placa de nominación se encontraban Emmanuel Vich, Florencia Cabrera, Darío Martínez Corti, Zoe Bogach y Virginia Demo.

Ante la mirada de todos los jugadores, el conductor quiso pronunciar unas palabras sobre la inminencia de las instancias finales del reality: “Ya entramos en el último mes de competencia fuerte, y poco a poco cuando vaya avanzando junio, se va a ir viendo el perfil de los finalistas. Y los últimos días será otra instancia, y van a quedar los cuatro finalistas, rumbo a la final que es de tres. Pero para eso falta. Vamos a terminar los primeros días de julio , pero dependemos de unos partidos que están en el medio. Estamos en la edición más larga argentina de Gran Hermano, y quiero felicitar a todos los jugadores que arrancaron en diciembre, y obviamente a los que se sumaron, a ellos no les quiero quitar mérito”.

Luego llegó el momento en el que todos los jugadores debían ir al confesionario a hablar con el público, y Emmanuel dijo: “Me quiero quedar en la casa por la gente, por mi sueño. Tengo una meta, que me encantaría llegar a la final, quiero usar el premio para ayudar. Estuve mucho tiempo, merezco quedarme. Estoy muy agradecido a mi familia, a la gente que da su voto, estoy muy contento y muchas gracias”. A continuación, su amiga Noelia agregó: “Gracias al pueblo, vamos todos por Emma. Yo estoy estoy feliz, y ojalá lo logremos”.

En segunda instancia le tocó a Flor, y su amiga Sol apuntó: “Tengo muchas ganas de que Flor se quede, que siga en la casa jugando. Desde afuera veía que ella la pasaba re bien, y cuando entré me di cuenta que admiro mucho su manera de ser. Me gusta que siga en la casa para seguir explotando esa parte”. Finalmente, Flor comentó: “Gracias al público, estoy muy feliz. Me quedo con ganas de más, y espero que hayan votado, y vean cómo es la gente acá adentro. No me quiero ir para nada, ahora esta es mi vida”.

Acompañado de su hijo Francisco, Darío fue al confesionario y subrayó: “Llegar hasta acá superó ampliamente las expectativas que tenía. Ahora me tengo toda la confianza, y creo que debo tener un apoyo y espero que ese apoyo sea superador. Tengo muchas ganas de llegar hasta la final”. Muy emocionado, Francisco entonces dijo: “La forma en la que está jugando mi viejo, con mucha alegría, y sin hacer complot con nadie. Estoy orgulloso. Creo que la gente se da cuenta de eso, y estar acá y compartir todo esto, es increíble. Y te hace valorar mucho más a la gente que está afuera mirándote.”.

Zoe fue con su mamá Aixa, y la jugadora aseguró: “Me quiero quedar porque es una etapa muy linda, es algo que de afuera me imaginaba y estar viviéndolo es muy loco. Me quiero quedar para llegar a la final, y estar entre los tres o cuatro”. Por último fue Virginia, quien acompañada de su hija Delfina, concluyó: “Estamos felices de estar acá. No pensé que iba a llegar hasta esta instancia, y estoy súper feliz. Les agradezco a los que me bancaron. Estamos en una instancia muy difícil, me tienen que ayudar”.

Finalmente a las 22:58, Santiago del Moro comenzó a anunciar quiénes eran los nombres salvados de la eliminación. El primero en asegurar su permanencia fue Emmanuel, que recibió un contundente apoyo del público. Luego Virginia, y Darío en tercer lugar, salieron de la placa. De ese modo, quedó un mano a mano entre Zoe y su mamá Aixa, frente a Flor y Sol. Y Del Moro abrió el sobre que contenía el nombre de Zoe, que se convirtió en la nueva eliminada del juego.

