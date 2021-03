Jorge Rial contó cómo será el nuevo TV Nostra: “Nos vamos a reír de todos”

Desde que pasó por el piso de Intrusos para confirmar que dejaba el piso de Intrusos, el destino de Jorge Rial fue incierto. No porque en esa entrevista no diera todos los detalles confirmados hasta ese momento de su nuevo proyecto TV Nostra, sino porque puertas adentro la grilla de América no terminaba de definir horarios y fechas.

Pero en las últimas horas el cielo se despejó y la nueva apuesta del periodista ya tiene equipo y arranque: “Ya estamos los que vamos a salir a la cancha el lunes 5 de abril”, escribió Rial en sus redes sociales acompañando con fotos junto a Marina Calabró y Diego Ramos.

Equipo completo!!! Ya estamos listos, con #MarinaCalabro y #DiegoRamos para salir a la cancha con @TVnostraOK. El lunes 5 de abril, a las 21, nos vemos en @AmericaTV. Nos vamos a reír DE los políticos, los artistas, los deportistas y quien se cruce en la mira. Ampliaremos!!! pic.twitter.com/jHVO3Mxlo3 — JORGE RIAL (@rialjorge) March 8, 2021

“Estoy feliz de tener estos compañeros y del grupo de producción que armamos con @aniguevara73 a la cabeza”, escribió el conductor en referencia a Ana Laura Guevara, histórica productora de Intrusos. Para enseguida develar algunos detalles de la propuesta: “Todos con ganas de divertirnos y divertirlos. Nos vamos a reír DE los políticos, los artistas y los deportistas. De todos. Tenemos muchas ganas de salir al aire. La adrenalina esta intacta. Ojalá nos puedan acompañar. Tengo ganas de reencontrarme con ustedes. Y sí, habrá bombas, de eso no se van a salvar”.

Aunque Rial no dio mayor información, como experto conocedor de las cuerdas que mueven el interés de la gente y del rating, y en busca de poner distancia de la competencia (incluyendo a Intrusos), trascendió en las últimas horas que en el primer programa podría tener en el piso a Matías Morla. Con respecto a la pata política, en la que se va a apoyar y mucho TV Nostra, circularon rumores que en la lista de posibles entrevistas figura el nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Lo que nos reímos en la previa no tiene nombre!!! Vamos por eso!!!! Feliz de acompañarte y de ser parte de este súper equipo!!!”, fue la respuesta de Marina Calabró al posteo del periodista, que en este 2021 cumple 35 años frente a cámara.

