La Academia: con L-Gante y Mariano Martínez el estudio se convirtió en una fiesta

Históricamente, la ronda de salsa de a tres le servía al “Bailando por un sueño” como una suerte de bocanada de aire fresco. Este año, sucede algo parecido con “La Academia”: la presencia de personalidades invitadas, famosas o no tanto, no solo suman al show, sino que regalan momentos emotivos, festivos y sorprendentes.

Este martes, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers llevaron a la pista nada menos que a Mariano Martínez, y bailaron junto a él al ritmo de “Conga”, de Gloria Estefan. “Si no hacés lo que te gusta y te divierte, sin importar el qué dirán, te lo vas a reprochar toda la vida”, reflexionó en la previa el actor, consultado por Marcelo Tinelli sobre los comentados clips que en el último tiempo el actor comparte, bailando y cantando, en sus redes sociales.

Luego de verlos, el jurado comenzó con su ronda de devoluciones que, para la tranquilidad de los tres “bailarines”, fueron bastante elogiosas.

Ángel De Brito (7) fue el primero en tomar la palabra, y sostuvo: “Me encanta que Mariano venga a bailar. Me gustó que lo hayan dejado bailar solo y no lo hayan escondido”. “Pampita” Ardohain (7), a su vez, apuntó: “Mariano tiene muchas dotes naturales para el baile. Lo hicieron muy bien, aunque los trucos salieron más o menos”.

Guillermina Valdés, que durante esta ronda es la dueña del voto secreto, destacó: “Es lindo que Mariano defienda lo que es y lo que hace. Me gustó mucho el baile. Hubo mucho enlace y a Luciana la

“Me gustó más la propuesta que la coreo en sí misma. Hubo algunos trucos que no salieron del todo bien y vi la coreo desorganizada en el medio”, agregó Jimena Barón (7). En tanto, Hernán Piquín (7) opinó: “A mí me gustó la coreografía. La vi a Luciana más suelta, pero contando en voz alta todos los tiempos”.

El siguiente invitado no vino como acompañante de una pareja del staff. Después de haber prometido que cuando regresara al país iría a saludar a todos al estudio, L-Gante cumplió. El cantante, que fue recibido en su General Rodríguez natal por una multitud, tras su gira por España y México, cantó en ShowMatch algunos de sus más grandes éxitos: “Alta data”, “RKT” y su comentada versión del abecedario.

Claudia, su madre, lo acompañó en el piso y le contó a Tinelli la historia de su nombre, Elián, relacionada con el niño cubano famoso por cruzar el océano en balsa. “Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué la vuelta. No tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá”, contó el cantante, que antes de despedirse le regaló un “perrito malvado” de peluche al conductor.

Después de la fiesta fuera de libreto, el programa volvió a la normalidad, con la presencia de Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés. La pareja bailó junto a Graciela, la madre de la vedette, al ritmo de “Vivir mi vida”, de Marc Anthony.

“Me encanta que vengan a disfrutar de este ritmo con la familia, más allá del resultado en la pista. Es el primer año que Rocío baila bien. Graciela acompañó como pudo”, remarcó De Brito (7), luego de verlos.

“Graciela se bancó la coreografía sola varias veces. Me gustó, lo pasamos muy bien”, levantó el pulgar Pampita (6). “Trajeron alegría a la pista. A Nacho no pude sacarle los ojos, se lució un montón”, señaló Guillermina

“Me parece lindo que prioricen este momento personal. Estuvo bueno, me gustó lo que hicieron”, dio su aprobación Barón (6). Piquín, en tanto, cerró: “Me gustó mucho el truco que hizo Graciela. La coreografía me gustó”.

LA NACION