La angustia de la conductora de TN Roxy Vázquez al relatar cómo fue el asalto que sufrió su hijo en Palermo

La conductora de TN Roxy Vázquez relató en la mañana de este miércoles cómo fue el violento asalto que sufrió uno de sus hijos, de 14 años, en el barrio de Palermo. “Tres chicos que estaban vendiendo medias se le tiraron encima, lo amenazaron diciéndole ‘te mato, te clavo un cuchillo’ y le sacaron la mochila”, contó la periodista. “Se quedó con una crisis de nervios que no pudo dormir”, aseguró, tras lo ocurrido en la jornada del martes. Además, la mujer contó que a un amigo de la víctima también lo golpearon días atrás para robarle las pertenencias. “Ese nene no quiere ir al colegio”, agregó.

Pero no fue el único hecho que le tocó vivir a ella y a su familia ese día. Visiblemente angustiada, la conductora de Tempraneros comenzó el relato con otro suceso violento que protagonizó más temprano, también ayer, en el Rosedal de Palermo. Alrededor de las 16, dos trapitos la “apuraron” para que les abonara dinero por “cuidar” el vehículo estacionado. “Se acercaron para pedir plata, por supuesto insultando y a los gritos. Les dijo que no tenía, entonces, entre risas, me contestaron que se quedaban ahí con el auto”, recordó Vázquez.

Con la intención de que sus hijos no se asustaran, la conductora se retiró del lugar y empezó a buscar a algún efectivo de seguridad. “Pero en un lugar donde miles de personas no hay policías”, denunció. La mujer se acercó a pedir ayuda a un centro comercial local donde un trabajador de seguridad se comprometió a acompañarla hasta el vehículo porque los trapitos “seguían esperando”.

La sensación de inseguridad para ella y sus allegados se volvió real tres horas más tarde, cerca de las 19, también en Palermo. A metros del cruce de Jorge Luis Borges con la avenida Santa Fe, el hijo de 14 años de Vázquez fue tomado por sorpresa por tres jóvenes, dos chicos y una chica, que “se le tiraron encima y lo amenazaron”, denunció la presentadora televisiva. El hecho ocurrió a solo 100 metros de una comisaría porteña.

“Estaba lleno de gente, pero igual le sacaron la mochila con todas sus cosas”, contó, y recordó que una semana atrás, a dos cuadras de allí, a un amigo de su hijo, de la misma edad, lo golpearon brutalmente para robarle su bolso.

“No ves un policía en toda la traza desde Pacífico hasta Plaza Italia. Cuento esto para pedir ayuda a las autoridades. Mi hijo está con una crisis de nervios. No pudo dormir”, agregó Vázquez, y cuestionó: “¿Quién le saca el susto a mi hijo? ¿Quién me devuelve la tranquilidad? Yo me quedo con que no le hicieron nada por suerte, pero es injusto vivir así”.

Temas SeguridadInseguridadPalermo