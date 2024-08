La divertida reacción de José “Maligno” Torres cuando Juana Viale quiso subir a su bicicleta

Escuchar

Este domingo, José “Maligno” Torres, campeón de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, visitó el Almorzando con Juana Viale (eltrece) e hizo su entrada triunfal al estudio con su bicicleta de BMX. Esto sorprendió a Juana Viale, quien de inmediato quiso probar subirse a la misma, solo que no salió como esperaba.

Tras darle la bienvenida al resto de los invitados, la conductora recibió al Maligno, que entró a escena con una pirueta en la bicicleta y luego la dejó a un costado. Con ansias, Viale lo saludó y felicitó por el resultado obtenido en París. “¿Cómo estás? ¿Todo se puso patas para arriba, como la bici?”, consultó, al tiempo que el nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, soltó: “Soy como un objeto, todavía no entiendo cuál es el punto en mi vida, pero estoy muy contento”.

Juana Viale intentó subirse a la bicicleta del Maligno Torres y no pudo pedalear (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Una vez que comenzaron a interactuar, Juana tomó la medalla dorada “que pesa medio kilo”. “Nunca tuve una medalla, qué increíble”, expresó la nieta de Mirtha Legrand y sostuvo: “Te ha ido muy bien en el BMX, has ganado muchos premios”. “Sí, en el deporte gané mucho y ahora por suerte llegamos a las olimpiadas”, contestó Torres.

“Esta bici ya sé que no es la que llevaste”, remarcó Viale y el deportista dijo: “Te diste cuenta porque está nueva. Por el color. La bici aquella, todavía la tengo en el bolso, de la segunda vez que vuelvo de París”. Y agregó: “Estoy muy contento con lo que está pasando, aunque todavía no frenamos”.

Antes de que el Maligno pasara a la mesa junto al resto de los invitados, Juana lo detuvo y pidió subirse a la bicicleta. “Yo me voy a mandar una caga***, perdón [Gino] Bogani”, expresó la conductora del Almorzando al acomodarse el vestido que el diseñador le preparó para este programa. Acto seguido se sentó en el asiento y quiso pedalear, pero uno de sus pies resbaló y desistió. “No bolu*** es re difícil esto”.

Lo cierto es que, el programa se emitió este domingo, pero se grabó días atrás, por lo que desde su casa, el Maligno vio su presentación y analizó el intento de Juana de subir a su bicicleta: “Mi miedo era que gire el pedal y se atraviese la punta del pedal en la canilla”.

El Maligno Torres contó el esfuerzo que llevó llegar a las olimpiadas y aseguró que se esforzará para ir al próximo torneo en Los Ángeles 2028 (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Una vez que pasó a la mesa, se refirió a la dificultad de financiamiento que tienen los deportistas argentinos con el propósito de entrenar para una competencia como los Juegos Olímpicos, al tiempo que resumió su viaje, la competencia y el apoyo que recibió en general para cumplir con tal hazaña.

El futuro profesional del Maligno Torres

En esa línea, el Maligno Torres se pronunció sobre su futuro: “En un momento lo pensé, cuando tenía la medalla, fuera de que uno lo sueña y lo aspira; ya tenerla, que era lo más difícil del mundo, que tocamos el techo en el deporte, era como decir: ‘Y ahora, ¿qué sigo?’”. Y sostuvo: “Obviamente, quero ir a Los Ángeles 2028 y quiero defender el título. El plan sigue siendo el mismo. Este año seguimos compitiendo en mundiales y demás, pero para el entrenamiento. Yo ya no me puedo descuidar. Entendí que quien está en la élite si se descuida un ratito, después es difícil volver”.

Tras confirmar que planea estar presente en la próxima edición de los Juegos Olímpicos en la ciudad del estado de California, en los Estados Unidos, Torres describió el momento en que le entregaron la medalla y se posicionó en el podio por sobre Francia e Inglaterra.

“Sí me emocionaba cuando veía de repente, que fue como que me brillaron los ojos, pero me la aguanté, cuando vi la bandera de la Argentina arriba de la de Francia e Inglaterra. Ahí comprendí cómo llegamos y cómo llegaron. Y también comprendí cómo los atletas argentinos deben dar la vida por estar ahí”, concluyó.

LA NACION