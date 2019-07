Lizy Tagliani y la emotiva devolución para un niño de 12 años que quiere ser bailarín

Lizy Tagliani se emocionó hasta las lágrimas anoche con la historia de un participante de "Pequeños Gigantes", el certamen del ciclo de Susana Giménez en el que niños y niñas compiten para lograr sus sueños. Jerome Morales, un pequeño uruguayo de 12 años, contó que es autodidacta y que sueña con ser bailarín, por lo que Lizy, invitada al programa en calidad de jurado, le hizo una importante devolución.

Jerome bailó al ritmo de "Warriors", canción de la banda Imagine Dragons, y se lució de tal manera que la cómica le dijo: "Estoy muy emocionada porque transmitís un montón de cosas. ¿Qué buscabas con esta canción?". El niño, quien también comenzó a emocionarse, le contó: "Quería transmitir que hay que terminar con el bullying, la discriminación, todo ese tipo de cosas. Yo lo sufro actualmente...".

Lizy Tagliani y su emoción ante la historia de un pequeño de 12 años - Fuente: Telefé 05:57

Video

Fue entonces cuando Lizy Tagliani le contestó: "Trajiste una gran historia para contar. Se nota que sos un gran luchador por lo que transmitías bailando. Espero que sigas luchando con esa potencia. Cuando te veía bailar me hacías acordar a mí cuando era chica. Tampoco tenía posibilidades de ir a algún lado a prepararme y tenía muchas ganas de mostrarle a la gente lo que sabía hacer. Por supuesto, también me cargaban. A veces no eran los nenes, mis amigos, eran los más grandes y te quiero dar un abrazo porque sos encantador".

Luego, la jurado y Jerome se dieron un abrazo. "Te va a ir bárbaro, todos los sueños que tenés los vas a poder cumplir porque tenés una energía hermosa. Es como dijo Susana, es soñarlo, sentirlo acá adentro y llevarlo adelante y nadie te va a poder detener. ¡Mirá adónde llegué yo y ni siquiera soy linda como vos!", le dijo Lizy muy emocionada y con su característico humor.

Para cerrar, Susana también felicitó a Jerome quien sueña con bailar en el Ballet Nacional de Uruguay, SODRE. "Me encanta el bien que le ha hecho esta conversación. Nadie más te va a decir nada. Sos muy talentoso, lindo, tierno y sensible. ¡Te amo!", le dijo la diva.