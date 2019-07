El certamen de talentos infantiles debutó en el primer programa de la diva Crédito: Prensa Telefe

Inmediatamente después del sketch y de los agradecimientos, Susana Giménez presentó una de sus nuevas apuestas de este nuevo ciclo: "Pequeños Gigantes", el concurso de talentos infantiles creado por Televisa que es un éxito en la televisión mexicana.

"¿Estás enamorada?", quiso saber la diva a la hora de presentar a Tini Stoessel , que ocupará una de las sillas del jurado. "Sí. Estoy enamorada", respondió la ídola pop, que a pesar de ser muy reservada, contó hace poco tiempo que está de novia con el también cantante Sebastián Yatra. "Tener en la balanza a la familia, al trabajo y a la familia, suma. Vivimos viajando y nos vamos encontrando cuando podemos", completó. Después, Susana presentó al otro jurado, el músico Pablo Lescano , y a Santiago Del Moro , invitado en este primer envío.

El primer participante fue el bonaerense Lautaro Luvari, de 10 años, que bailó malambo con boleadoras. Luego llegó el turno de Valentín, un santafesino de 5 años que bailó al ritmo de "Billie Jean". "Mi sueño es revivir a Michael Jackson, sacándolo de la tumba", contó el pequeño. Luego, Santiago le pidió que recreara uno de los típicos pasos del rey del pop y allí se sumó Lezcano a la performance.

Rocío Piccín y Julieta Vicente, de 9 y 11 años, llegaron luego con una arriesgada propuesta de acrobacias aéreas en tela. La performance de las pequeñas sorprendió a todos los presentes. "Vamos a triunfar en el circo. Practicamos desde los 3 años y medio y los accidentes suceden. Nos acompañaron nuestros padres, nuestras tías y nuestros hermanos", explicó la más chica, mientras tiraba besos a la tribuna.

Después llegó el momento de Blanca Aguilar, una cancherísima niña de 9 años a la que le encanta que le digan "La Marquesa del Rock" y la traten de usted. La niña cantó "Me vas a extrañar", de Banda MS. Lescano, entonces, llamó a su hija Marita y los tres cantaron luego la versión en ritmo de cumbia.

Los chaqueños de 6 años, Joaquina y Bautista aparecieron luego, llenando el estudio de frescura. "Somos compañeros. Bailamos juntos desde los tres años", contaron al unísono. La única discrepancia entre ellos se dio cuando la conductora les preguntó si habían ganado algún premio. Mientras él respondió que no, ella indicó: "Si. Muchos". Después de bailar un chamamé, Del Moro los conminó a moverse junto a él y Susana.

Santiago Pueblas, de 8 años, llevó las artes marciales al estudio. Fanático de Bruce Lee, el pequeño realizó una coreografía con nunchaku, Inmediatamente después, Lescano dio cátedra de coreano y de Taekwondo y juntos mostraron algunas de las patadas preferidas del más chico.

Llegó luego el turno de Grisel Polla Pesado, de 11 años, una bailarina clásica que estudia en el Instituto del Teatro Colón, que realizó una de los solos de Don Quijote. "Es un sacrificio para todos. Te felicito. Se nota la pasión y no hay con qué darle: cuando hacés las cosas desde el corazón, como vos, brillás", le dijo Del Moro luego de verla.

"Quiero ser una artista famosa"; se presentó Tiziana Gabriel, de 10 años. Después, cantó después un tema de Tini, "Consejo de amor".

Manuel Heredia, un rosarino de 10 años, presentó luego un monólogo de dos personajes: un hombre y una mujer. "Quería venir y presentar algo original. A veces ensayo solo para darme cuenta de los errores y después lo muestro para que me corrijan aquellas cosas que no me doy cuenta", reveló.

El último de los participantes fue Joaquín Bordagaray, un santafesino de 10 años que cantó "Cómo mirarte", de Yatra, ante la atenta y tierna mirada de Tini. "La pifié al final", le dijo el pequeño a Susana y rompió en llanto cuando la conductora contó que su abuela, que era para quien él cantaba, murió hace poco tiempo.

Entonces llegó el momento de saber quiénes serían los finalistas: el primero de los concursantes, las dos acróbatas, la "Marquesa del Rock", la bailarina clásica y el último de los cantantes.