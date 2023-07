MasterChef: el divertido reclamo por “amor” de un participante hacia Damián Betular y la reacción de Germán Martitegui

escuchar

Los domingos son de mucha tensión en Masterchef. Teniendo en cuenta que esas veladas concluyen con una eliminación, los participantes en carrera intentan dar lo mejor de sí, con el objetivo de seguir en competencia. Por ese motivo, todos ellos escuchan con mucha atención los consejos de los tres jurados, pero esta vez, el divertido pedido de un concursante terminó por llamar la atención de Damián Betular.

El último domingo, la prueba fue muy compleja. El primero en tomar la palabra al momento de explicar el desafío, fue Germán Martitegui, quien explicó: “Llegó el momento. Creemos que ya están listos y preparados, para que vuelva uno de los grandes clásicos de Masterchef”, y dicho eso mostró una Croquembouche . En ese momento, Betular apuntó: “Esta es una torre de profiteroles, rellenos con crema pastelera, y unidos delicadamente con un crocante caramelo”. Todos los participantes se dispusieron a preparar una Croquembouche, y Rodrigo Salcedo se mostró muy nervioso, y por Martitegui le dio numerosos consejos sobre el paso a paso.

En la etapa de degustación, Rodrigo no pudo presentar su Croquembouche en el plato que correspondía, pero eso no le impidió recibir una muy buena devolución. Sin embargo, se produjo una inesperada escena de celos. Primero Betular destacó que los profiteroles estaban rellenos, pero antes de dar un bocado, Martitegui sentenció: “Escuchame, pasó Damián, ¿y qué le dijiste? “No me dieron amor, no me dieron cariño, no me explicaron nada”, ¿qué es eso?”. Allí Betular intervino y agregó que el concursante le dijo, “dame amor”. Muy molesto, Germán aseguró: “Pasé por tu mesada y te expliqué todo lo que había que hacer. De punta a punta te dije todo, y te di un consejo atrás del otro”.

Rodrigo intentó defenderse, y aseguró que pidió que le dieran “amor” porque en realidad estaba desbordado, pero Martitegui insistía en que él le había explicado todo, y no su compañero. “Yo te dije todo”. Muy divertido con la escena de celos, Rodrigo sonreía a cámara y aseguraba: “No me armen quilombo, yo soy bueno”.

Luego de probar la Croquembouche, Betular apuntó: ”Cuando la comí, cerré los ojos y era un paraíso de rutas de profiteroles y arboles de Croquembouche, la pastelera está en un gran nivel de sofisticación”. En su turno, Donato subrayó: “Excelente la cocción, pero sobretodo muy bueno y bastante homogéneos los profiteroesl”. Al momento de tomar la palabra, Martitegui miró fijamente al participante, y aseguró: “La pastelera está perfecta, el dorado está muy bien logrado”, y con ironía concluyó: “Está muy bien para haberlo hecho completamente solo”. El participante no pudo evitar tentarse, dándole un punto final a la risueña devolución.

María Sol fue la nueva eliminada

Cuando empezó la etapa de la degustación, Estefanía Herlein fue la primera en ser convocada. Luego de probar su preparación, Martitegui consideró: “Estamos muy sorprendidos por todo lo que vemos. Los profiteroles están muy prolijos, bien cocidos, pero hay algo con la crema pastelera que está un poco dura”. Luego pasó al frente María Sol Ferrero, quien comentó las dificultades que tuvo con los profiteroles, que en su gran mayoría no estaban debidamente rellenos.

“Voy tranquilo sabiendo que están cocidos y están rellenos”, aseguró Antonio López cuando acercó su pirámide, sobre la que Donato comentó: “Te vi trabajar con entusiasmo, tenés que mejorar el caramelo, pero hay una cierta uniformidad en el semblado de este corte”.

Daniela Kompel llevó su Croquembouche, pero la devolución fue negativa y Martitegui le aseguró que por su plato, ella estaba “complicada”.

Al momento de destacar a los mejores, los chefs llamaron a Silvana, Rodrigo, Antonio y Estefanía. En la vereda opuesta, el resto de los participantes no convenció a los especialistas, y María Sol fue la eliminada de la noche.

