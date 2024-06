Su primer gran romance, un flechazo virtual y un reencuentro que se transformó en familia: los amores de Juan Pablo Varsky

Escuchar

Luego de nueve años de amor y una hija en común , Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni decidieron ponerle un punto final a su relación. Fue la propia empresaria quien decidió contar la noticia a través de un extenso comunicado que publicó esta semana en su cuenta de Instagram. Fue la tercera relación conocida del periodista deportivo. De Silvina Aguilera hasta María Carámbula, las mujeres de la vida de Varsky.

Su primera mujer

Juan Pablo Varsky se casó por primera vez con Silvina Aguilera. Si bien la pareja siempre mantuvo un bajo perfil, trascendió que se conocieron en 2003 y que los presentó una amiga en común. De esa relación nacieron sus dos hijos varones: Benjamín, hoy de 15 años, y Valentín, de 21. El divorcio fue en buenos términos y se mantuvo en la intimidad familiar. Hoy Aguilera se dedica a los Recursos Humanos y a la Gestión de Medios, y conduce el programa Mirar y descubrir por Radio Simphony FM 91.3.

De Twitter al mundo real

María Carámbula vivió un romance fugaz con Varsky captura de video

En 2012, separado y disponible, Varsky tuvo un resonante, pero fugaz romance. El periodista se enamoró de la actriz María Carámbula. La relación surgió con total naturalidad: se conocieron primero a través de Twitter, donde se seguían. Ella lo escuchaba en la radio y él le respondía con cordialidad cuando ella le dejaba algún mensaje. Cuando avanzaron en la relación, no se escondieron.

Luego de cinco intensos meses juntos, todo terminó. Él se fue a Londres para cubrir los Juegos Olímpicos 2012 y ella siguió con su vida en Buenos Aires. Si bien no funcionaron como pareja, los dos buscaron dejar en claro que el afecto mutuo estaba intacto. “La frase ´es un flor de tipo´ se creó para vos, JP. Sabelo”, escribió ella en la entonces red social del pajarito mientras él estaba en la capital inglesa. “¡Gracias Marita! Y vos ya sabés que el concepto ´mujer fuera de lo común´ te pertenece. ¡Beso y abrazo!”, respondió él por el mismo medio.

@mariacarambula gracias Mariiita! Y vos ya sabes que el concepto "mujer fuera de lo común" te pertenece. Beso y abrazo! — JPV (@JPVarsky) August 22, 2012

Un reencuentro mágico

El periodista y Lala Bruzoni cruzaron sus caminos por primera vez en 2006 por temas laborales cuando ella lo contrató para un evento. “No pasó nada, los dos estábamos casados. Después nos reencontramos en 2011″, contó Varsky en una entrevista con la revista ¡HOLA!, en diciembre de 2019. Ocho años después, él ya separado, la empezó a seguir en sus redes sociales.

“Miraba sus fotos y me parecía linda, pero la veía con su marido, así que, nada. En 2015, empecé a ver sus fotos y ya no estaba acompañada. Dejé pasar un tiempo por si acaso, y a los meses le escribí. Le dije que estaba en un nivel de onda y de elegancia que no me resultaba inadvertido”, reveló el periodista. La primera cita llegó luego de varios mensajes cruzados y fue en el restaurante del Jardín Japonés.

Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni se reencontraron luego de varios años y arrancaron una relación sentimental Instagram

Desde ese momento no se separaron más. Además de una segunda oportunidad en el amor, Varsky y Bruzoni apostaron a ensamblar a sus respectivas familias y construir una vida en armonía: él con sus dos hijos, Valentín y Benjamín, y ella con los suyos: Juana, Felipe e Isabel.

La relación incluyó además una visita al registro civil -en octubre de 2017- y una gran fiesta en el lujoso salón Astilleros Milberg, ubicado en Tigre unos días después. En la ceremonia hubo intercambio de anillos y un emotivo discurso del novio. En el festejo hubo show de César Banana Pueyrredón y un momento muy especial para la novia: Varsky se animó a cantar para ella.

Juan Pablo Varsky y Bruzoni en su casamiento Instagram

En ese momento, la pareja se mostró enamoradísima y feliz: bailaron lento, abrazados y no escatimaron en besos y mimos que fueron registrados por sus amigos para las redes sociales y para la posteridad. En la celebración no faltaron los famosos: estuvieron presente Matías Martin y su entonces mujer, Natalia Graciano y Andy Kusnetzoff junto a Florencia Kourny Suárez. En enero de 2021, Lupe -la única hija en común de la pareja- llegó al mundo para sumar un integrante más al clan.

Punto final

El amor duró hasta hace unas semanas. El lunes pasado, Bruzoni sorprendió con un posteo en Instagram, en donde dio a conocer la separación. Allí habló del vínculo que construyó con el periodista deportivo, desnudó sus sentimientos y pidió privacidad para atravesar la ruptura: “Es un momento muy triste y hay niños en pleno desarrollo emocional que es importante proteger”, escribió.

Junto a una postal familiar en donde se la ve a ella muy sonriente con Varsky y la pequeña Lupe -la hija de tres años de la ahora expareja-, Bruzoni decidió hacer público su doloroso momento personal. Primero habló de las segundas oportunidades -ella ya había pasado por el altar en una oportunidad- y de su encuentro con Varsky, en septiembre de 2015. “Juntos creamos una familia llena de vida. Quienes nos conocieron, nuestros familiares y amigos lo saben. Nuestra familia también estaba llena de desafíos. Ensamblar es una ciencia fantástica. No sé, si puede ser para siempre si se hace a plena consciencia”, reveló sobre aquel nuevo amor, pero también sobre el desafío de unir sus familias.

Juan Pablo y Lala Varsky se separaron luego de 9 años de amor Matias Salgado

“Hoy nuestros hijos quedan unidos por la luz de nuestra vida. Lupita. Guardan mucho amor vivido común. Y nuestro amor queda honrado por nuestra mejor intención al momento de amarnos. Juan y yo hemos decidido separarnos”, confirmó, aunque dejó entrever que el final fue en los mejores términos: “Todos seguiremos unidos cuando nos necesitemos”, confesó.

Por último, Bruzoni reveló algunos detalles de la ruptura. “Hace mucho tiempo que Juan y yo intentamos no equivocarnos. Y dar este paso al costado como pareja, hoy quizás nos ayude a no perder todo lo maravilloso que nos queda como papás de Lupe y como lo compañero-padre de Juani, Pipe e Ichu que Juan fue para nosotros. Es un momento muy triste y hay niños en pleno desarrollo emocional que es importante proteger”, aclaró. Varsky, hasta el momento, no habló del tema.

LA NACION