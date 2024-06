Los 8 escalones: ganó los millones y dejó sin palabras a Guido Kaczka al mostrar un particular talento

Escuchar

El programa Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) se caracteriza por reunir a personas con gran saber en temas relacionadas con la política, historia, sociedad, deportes, entre otras temáticas. A eso, hay que sumarle una cuota de suerte para dar en el blanco de preguntas capciosas que te permitan avanzar de ronda.

Detrás de cada concursante existe una historia. Un propósito. Al ser un concurso federal, muchos de ellos viajan desde las provincias a Buenos Aires con el sueño de poder ser el ganador de una de las ediciones y así seguir su carrera para aumentar el pozo.

Durante la edición de este martes, Mariano, un cocinero jujeño, se consagró como el ganador de los 3 millones de pesos y sorprendió tanto a Guido Kaczka como al resto de los jurados con un don especial. “Tengo algo, vení”, deslizó el concursante ante la atónita mirada del conductor, quien le retrucó que le muestre desde su lugar.

Mariano mostró su talento oculto y sorprendió a Guido Kaczka

Con la intención de sorprender y cautivar a los presentes, Mariano destacó: “Tengo un don que no lo tiene nadie”. Acto seguido, miró a la cámara y empezó con un show que consistía en parpadear de manera intermitente. “A ver, hacé de nuevo. A ver cómo aleteas, a ver cómo aleteas. Uhhh, qué mambo ese, ¿y qué es, de chiquito el don?”, retrucó Kaczka, quien entre risas y asombro le respondió al participante.

“Tenía cuatro, cinco años, y todas mis tías abuelas me hacían ojitos. Hasta que un día me miro en el espejo y era porque hacía esto”, aclaró sobre el origen de este movimiento de ojos y parpados que sorprendió a los presentes y causó cierta sonrisa en los jurados. Minutos más tarde de esta exposición, Evangelina Anderson le pidió una nueva muestra de su talento y el jujeño, predispuesto a exponer su don, volvió a realizarlo para la risa de la modelo.

En el último escalón, Mariano venció a Melina en una final reñida que se definió en la última pregunta y desató el festejo alocado del jujeño, quien visibilizó toda su emoción por participar en el programa y el esfuerzo que realizó durante los últimos días para llegar lúcido a este concurso de preguntas y respuestas.

“Durante tres años me inscribí porque sentía que estaba listo para venir. No lo puedo creer. La cabeza me explotaba anoche. Salí de laburar a las tres de la mañana, llegué a mi casa a las cuatro y nos pusimos a charla con él (señaló a su amigo) que me decía: ‘¡Vas a ganar!’”, aclaró el cocinero, quien trabaja en un restaurante gourmet de origen italiano.

A su vez, destacó que trabajó durante todo el fin de semana y “estudió muy poquito” antes de asistir a este programa que terminó ganando con creces. “El lunes lo pasaste como pudiste, te dormiste una hora y acá estás. Mariano, 3 millones de pesos”, destacó el presentador televisivo mientras el participante levantó con orgullo su cheque y el ambiente se llenó de papelitos de colores para decorar una jornada que jamás olvidará.

LA NACION