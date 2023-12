escuchar

¿Por qué un programa de televisión que se estrenó en los años ochenta y del cual se perdió todo su archivo audiovisual perdura en la memoria de todos los que crecimos viendo la pantalla chica? La respuesta es simple: un grupo de profesionales que se divertía haciendo lo que les gustaba dieron forma a uno de los éxitos más importantes de la historia de TV argentina: Mesa de Noticias.

La creación de Juan Carlos Mesa es uno de los ciclos más recordados del ATC de la vuelta de la democracia. Lo que poca gente sabe es que los primeros meses fueron un gran fracaso. El programa arrancó con mal pie, ya que la idea original era hacer un noticiero con humor para las 20, pero el problema fue que competía con las noticias de verdad y la propuesta no tenía rating. En un comienzo, el proyecto era un híbrido y la gente no entendía la idea hasta que sus creadores le encontraron la vuelta.

Desde ese momento comenzó el mito: Mesa de noticias, la comedia que parodiaba a los noticieros con un toque de actualidad. Luego del ultimátum que lanzó Carlos Montero, gerente de ATC, por ese mal comienzo, Mesa... empezó a volar. Así es como nacieron el periscopio de Gianni Lunadei, el ascensor de Cris Morena, el “¡Qué bochorno!” de Beatriz Bonnet y los lentes transnudens de Gino Renni.

Juan Carlos Mesa con Anamá Ferreira, Mónica Gonzaga y Javier Portales Archivo

Con un elenco sólido y un libro innovador para aquel tiempo, Mesa de Noticias pasó de ser un fracaso a medir en menos de un mes veinticinco puntos y liderar la audiencia, en un tiempo donde, salvo Canal 9, todas las emisoras eran del Estado. Con protagonistas de lujo, encabezados por el propio Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei, con Alberto Fernández de Rosa, Beatriz Bonnet, Fernando Bravo, Edgardo Mesa, Anamá Ferreyra, Eleonora Wexler, Carola Reyna, Adriana Salgueiro, Gino Renni y Cris Morena, todos tenían su momento de lucimiento.

Si bien Juan Carlos Mesa era el director de noticias que le ponía sensatez a la historia, quien tenía todo en la cabeza, la dupla que hizo con Gianni Lunadei marcó el camino del éxito del ciclo. Ese personaje malvado que hacía las mil y una dentro de la redacción, pero que a la vez era servil con su superior con la famosa frase “Benemérito señor director, le pertenezco”. El actor venía de la Escuela de Arte Dramático de interpretar a Shakespeare, a Arthur Miller y durante siete años fue parte del elenco estable del Teatro San Martín. En cine todos lo recordamos interpretando a “Arteche” en la película Plata Dulce, junto a Federico Luppi. El personaje de Della Nata fue tan fundamental que, cuando años después se pensó en una remake de la comedia, sin él no pudo hacerse una segunda etapa.

Una de las claves de este suceso, que duró cinco años, fue que Juan Carlos Mesa, como autor, supo encontrar el perfil indicado para cada uno de los personajes del elenco. Fue así que Beatriz Bonnet, que interpretaba a una señora bien, tía de los Mesa, inmortalizó el “Qué bochorno” para todos los vaivenes que tenía la redacción. Rosales, creado por Alberto Fernández de Rosa, movía su lentes y de manera casi mágica cambiaba su personalidad; “¡San Peperone, ayuda a Foderone!”, fue la muletilla de Foderone, interpretado por Gino Reni.

Hay cientos de anécdotas sobre el programa, pero una de las menos conocidas es como nació el apodo de Foderone. En una entrevista, el actor reveló que quién le puso ese apodo fue Lunadei. “Todos los personajes excepto el mío tenían otro nombre. Un día, en una de las escenas en las que yo entraba por el medio del pasillo, Gianni nos llamaba por el apellido porque era malo y cuando le tocaba llamarme para hacerme una maldad, en vez de utilizar mi nombre me miró y me dijo: ¿Foderone?”, precisó el actor. Y continuó: “Yo me quedé helado, me di vuelta y me seguía diciendo ‘Foderone, venga para acá, Foderone a usted le hablo’. Yo me moría de risa porque en realidad foderone en italiano significa ‘forrazo’, era un chiste fuerte entre nosotros porque los dos éramos italianos”.

Muchos son los actores que pasaron por Mesa de Noticias en sus diversas temporadas archivo

Es probable que esa haya sido una de las grandes claves del éxito del programa: la amistad que se generó rápidamente entre ese grupo de profesionales tan heterogéneos, que se divertían con lo que hacían y así entretenían al público. Como todo éxito que se precie de tal, tuvo su versión en teatro y hasta editaron un LP con todos los temas musicales del programa.

El ciclo estuvo al aire desde 1983 y hasta 1986, en ATC las primeras tres temporadas y en Canal 13 la última. Palabras como “Infelizzz”, “Zac”, “Assassino” o “Segundoooo” quedaron grabadas en la memoria de todos. Víctima de una falta de políticas de conservación de archivo, prácticamente todo el material de Mesa de Noticias fue grabado encima.

“Se pensó para los grandes y lo compraron los chicos. Quisimos hacer un vino y nos salió una gaseosa”, definió alguna vez su creador cuando le preguntaron por el éxito del programa. Juan Carlos Mesa, el hombre que logró hacer reír a varias generaciones de una manera diferente, ese que pensó más allá. Hoy se lo extraña a él y a todo Mesa de Noticias. ¿Quién no daría todo para volver a escuchar?: “Benemérito señor director, le pertenezco”.