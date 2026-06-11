Rating: cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 puso primera y eso se pudo ver desde temprano con la cobertura de todos los canales de la televisión abierta. La programación de los próximos días se verá modificada por los diferentes encuentros y el más esperado por nuestro país, el debut de la Selección Argentina, está programado para el martes a las 22. Por primera vez en la historia, los partidos se jugarán en tres países diferentes y, a su vez, habrá tres fiestas inaugurales con la impronta de cada sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Este jueves por la tarde, Telefe comenzó con la previa del esperado primer partido entre México y Sudáfrica con un piso de 9 puntos, liderando la franja. Pablo Giralt, Sofi Martínez y Juan Pablo Varsky fueron los encargados de seguir el minuto a minuto dentro y fuera del estadio Azteca, le dieron voz a los hinchas, mayoritariamente mexicanos, que estaban a la espera del debut de su equipo. La ceremonia de Apertura arrancó pasadas las 14.40 con 13,3 de rating; los demás canales de aire estuvieron por debajo de lo habitual, afectados por el evento deportivo. Además la fiesta inaugural también se pudo ver por DSports y TyC Sports.

Telefe emitió la fiesta inaugural para la televisión abierta Ricardo Mazalan - AP

Con un comienzo inspirado en la diversidad cultural de México, en el campo apareció el primer tambor utilizado por los aztecas y mientras un grupo de participantes golpeaba balones dorados y otros bailaban, la cantante Lila Downs fue la encargada de dar oficialmente la bienvenida. “Personas del mundo, bienvenidos a México. Los recibimos con sonrisas en nuestros corazones”, expresó en español, inglés y también en dialectos mayas.

Luego varios artistas mexicanos de renombre internacional se hicieron presentes: Maná fue el primer grupo que estuvo arriba del escenario interpretando “Oye mi amor”, uno de sus históricos hits, seguido de Danny Ocean, Belinda junto a Los Ángeles Azules y J Balvin.

Maná fue una de las bandas que se presentó en el actor de apertura del Mundial 2026 Natacha Pisarenko - AP

Shakira fue la figura central por la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo, junto al nigeriano Burna Boy. Es la cuarta vez que la artista colombiana es parte de una ceremonia relacionada con los mundiales. En esta instancia, el rating en la pantalla de Telefe trepó a los 16,3. El encendido de toda la televisión abierta era de 21 puntos, con lo cual, los seis canales restantes sumados apenas llegaban a los 4,7. Más de un millón de individuos siguieron la transmisión de la ceremonia inaugural por Telefe, solo en el AMBA, según las nuevas métricas que difunde Ibope.

Shakira marcó el punto de mayor interés dentro de la ceremonia de apertura Ricardo Mazalan - AP

Así comenzó lo que será el evento más importante del año para la televisión local y para el mundo entero. Los canales, a pesar de convivir en un tiempo de vacas flacas, tienen enviados especiales que contarán lo que pase minuto a minuto y Telefe es la señal que hará la mayor apuesta en cuanto a cobertura. Esta noche, a las 21.30, debutará Por el Mundo Mundial; en esta edición especial, Marley junto a Ian Lucas se preparan para recorrer las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo.

Este viernes, en tanto, se podrán ver las dos ceremonias de apertura siguientes: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina), en el Estadio Toronto, y a las 20:30, arrancará la última en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Asimismo, el canal que comanda Federico Levrino transmitirá el partido de Estados Unidos versus Paraguay, a las 22.