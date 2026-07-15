Anya Taylor-Joy, sin vueltas: “Personalmente, estoy apoyando a Argentina”

A minutos de la tan esperada semifinal del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra, Anya Taylor-Joy volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el país donde pasó parte de su infancia. Invitada al programa Good Morning America, la actriz de Gambito de dama fue consultada sobre el encuentro que enfrentará a las dos naciones que marcaron su vida y, aunque admitió que la situación es compleja puertas adentro, dejó en claro cuál será su elección.

“Sé que vas a estar emocionada por el partido de la Copa del Mundo de hoy. Inglaterra juega contra Argentina. Estás en una situación única porque creciste tanto en Londres como en Buenos Aires“, le dijo uno de los conductores del ciclo. Con humor, la actriz respondió: ”Sí, y mi madre es española, así que todo es muy grande. Hay alegría en casa ahora mismo, así que gracias por eso“.

Sin embargo, la pregunta inevitable no tardó en llegar: “¿Por quién estás alentando?“, indagó el presentador. Sin demasiadas vueltas, Taylor-Joy terminó con el misterio: ”Personalmente, estoy apoyando a Argentina, pero ya sabes que tenemos diferentes miembros de la familia que están compitiendo por distintos países“, dijo en alusión a las distintas nacionalidades con las que convive. Por esta razón, advirtió que será “muy diplomática” al ver el encuentro.

Anya Taylor Joy, presente en uno de los partidos de esta Copa del Mundo en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La actriz lució la camiseta albiceleste aunque no jugaba Argentina en esa oportunidad

Su declaración no sorprendió a quienes siguen de cerca la relación de la actriz con la Argentina. El lunes, la intérprete ya había anticipado lo que este partido generaba en sí misma y en su entorno durante la avant premiere de Lucky, su nueva miniserie de Apple TV. “Hay mucho estrés en la familia en este momento”, anticipó. Y cuando le preguntaron por su preferencia futbolística, nuevamente volvió a declarar su amor por la albiceleste: "Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina“, aseguró.

Sin embargo, enseguida remarcó el afecto que siente por Inglaterra, el país donde creció desde los seis años: "Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra“, señaló quien, al igual que en el Mundial 2022, está siguiendo muy de cerca este campeonato. De hecho, se la pudo ver en algún que otro partido con la camiseta celeste y blanca aunque no juegue Argentina.

Para dar aún más cuenta de su fanatismo, Anya contó que durante el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce (que coincidió con el encuentro entre Argentina y Cabo Verde), estuvo muy pendiente del partido y fue un mozo -que estaba trabajando en la fiesta- quien se acercó a ella y le comunicó la victoria de la Selección.

Anya Taylor-Joy reveals a waiter came up to her during Taylor Swift and Travis Kelce's wedding to let her know Argentina had won the match vs Cabo Verde pic.twitter.com/uPRUc1jwGt — best of anya taylor-joy (@anyafolders) July 15, 2026

Respecto a qué piensa de Lionel Messi, expresó: “Gracias Messi. Gracias por hacer que nuestro país se sienta orgulloso”. Inmediatamente reveló que para el pueblo argentino tanto el capitán de la Scaloneta como el fútbol significan “todo”.

Una conexión que va mucho más allá del fútbol

Su identificación con la Argentina no sólo se limita al fútbol sino también a la comida, al idioma y a esas costumbres que confiesa mantener intactas. Algo que, según ella misma, la distingue dentro de Hollywood: “Me gustaría pensar que mi calidez es algo muy argentino, aunque eso ya no es tan secreto, como los antojos de comida argentina que me agarran de vez en cuando”, confesó en una reciente entrevista que le dio a Javi Ponzo para el ciclo MShow.

“Me gustaría pensar que mi calidez es algo muy argentino, aunque eso ya no es tan secreto, como los antojos de comida argentina que me agarran de vez en cuando” Billy Bennight - ZUMA Press Wire DPA

El periodista inmediatamente quiso saber sobre esos antojos irresistibles y la actriz puso al dulce de leche en el podio: “La cantidad de dulce de leche que puedo comer es extraordinaria. No soy fan del helado, el dulce de leche es mi helado, así que puedo comer muchísimo; ese sí que es un hábito secreto”, reveló, entre risas.

Incluso aseguró que el español sigue ocupando un lugar central en su vida cotidiana. “A veces se me va el inglés, hay momentos en los que solamente se me vienen frases en español a la cabeza y mi marido me mira y me pregunta qué significa eso; de hecho me pasó hace un rato”, relató.

Aunque nació en Miami en 1996, Anya Taylor-Joy pasó sus primeros años de vida en la Argentina. Su familia se instaló en Buenos Aires poco después de su nacimiento, donde vivió hasta los seis años. Su padre nació y creció en la capital argentina y buena parte de sus familiares aún continúa viviendo en el país. Durante esa etapa asistió al Northlands School, la misma institución educativa a la que concurrió Máxima Zorreguieta, actual reina de los Países Bajos.