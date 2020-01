Tras escuchar las críticas de su excuñada, Nicole Neumann respondió en vivo Crédito: Captura de TV

17 de enero de 2020 • 13:47

Un nuevo escándalo se suma a la conflictiva separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. ¿Qué pasó esta vez? En el día de ayer, el exfutbolista fue a buscar a sus hijas para irse de vacaciones a Mar del Plata y no las encontró en su domicilio.

Si bien hay un escrito firmado que estipula los días de vacaciones que tanto la modelo como el deportista compartirán con Allegra, Indiana y Sienna este verano, Cubero acusó públicamente a la madre de sus hijas por incumplir esta medida. La hermana del exjugador, Soledad se mostró esta mañana muy enojada con Neumann, debido a que esperaba a sus sobrinas para compartir unos días en la "ciudad feliz".

"Nunca salgo a hablar porque están mis sobrinas de por medio, que son lo más importante. Las nenas iban a venir a Mar del Plata el 16 de enero. Siempre que vienen se quedan en mi casa. Cuando lo llamo a Fabi para ver por qué no habían llegado, me contó todo lo que había pasado. Es triste para nosotros como familia, que por un capricho, porque la fecha estaba estipulada por abogados, mis sobrinas no puedan venir a pasar tiempo con nosotros", contó la joven, oriunda de la ciudad atlántica, en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana.

Y enseguida, contó con lujo de detalles lo sucedido. "Mi hermano fue a buscarlas a las 12 del mediodía y no las encontró. No tuvo contacto, ni se pudo comunicar ni con la madre ni con las hijas. Estaba firmado que el día 16 él tenía que estar con las nenas. Estuvo dando vueltas por toda la ciudad hasta las 9 de la noche con la escribana", explicó.

"Hace dos días que estoy esperando a mis sobrinas, armando la casa. Ellas estaban ilusionadas con venir. Mis papás, que están grandes, también las están esperando", agregó dolida. En cuanto a su hermano, Soledad advirtió: "Él está mal, angustiado. Es muy paciente, a veces hasta por demás. Su prioridad son sus hijas y por eso a veces no puede hacer más cosas para defenderse (...). No es la primera vez que pasa esta situación, pasa que no se enteran porque mi hermano no expone a sus hijas. Es un día a día, él no sabe con qué se va a despertar al otro día por más de que esté todo firmado".

Lejos de esconder su enojo, Cubero apuntó contra su excuñada: "Supongo que hay que respetar lo que uno firma. La madre se está poniendo en una postura de capricho frente a algo que tiene que cumplir. Es parte de sus obligaciones como madre. Como personas civilizadas pensamos que debería resolverse de la mejor forma, llegar a un acuerdo entre las partes, pero una de las partes no ayuda. Al contrario, pone palos en la rueda todo el tiempo. Creo que hay un egoísmo total", opinó sin vueltas.

Tras confesar que su hermano es un gran padre que "cuida muchísimo a las nenas, las protege y las ama incondicionalmente", Soledad aclaró que no está cuestionando para nada el rol de Nicole como madre. "Trato de ser objetiva y no la critico como madre, pero actúa de una manera que no comparto. Siempre la respeté como mujer de mi hermano y mamá de mis sobrinas, pero esto ya pasó el límite. Hace tres años que vengo escuchando barbaridades sobre mi hermano", indicó.

"Ella tendría que estar agradecida de la novia que Fabián tiene [en referencia a Micaela Viciconte]. No cualquiera se ocupa y preocupa así por las nenas. Yo he convivido con ella y lo he visto", aseguró. A partir de este comentario, fue inevitable la pregunta de Andrea Taboada, quién hoy se hizo cargo este viernes de la conducción del ciclo: "¿Cómo te llevabas con Nicole?".

"Nuestra relación con Nicole era diferente. No me llevaba mal pero yo no viajaba tanto a Buenos Aires y ella casi no venía a Mar del Plata. A mis sobrinas las vi más en estos dos años que en los once anteriores. Ella veraneaba en Punta del Este, no acá. Ahora es distinto. Mica tiene su familia acá y vienen siempre", contó.

Muy contenta por la relación de su hermano con Viciconte, Soledad agregó: "Nunca lo vi tan tranquilo y feliz, con un montón de proyectos. Ama a sus hijas y son su prioridad. Y está con Mica, que las ama, las cuida y las respeta. Formaron una familia hermosa".

La palabra de Nicole Neumann

Al escuchar las declaraciones de su excuñada, la rubia no se quedó callada y salió a desmentir cada una de sus palabras. "Pobre, repite las mentiras que le cuenta el hermano. Jamás puse una traba yo, que cuenta la verdad. Que cuente lo de diciembre y por qué Cubero tiene una denuncia penal. Mis hijas están felices de estar conmigo. Esta fecha del 16 la cambio él", arremetió Neumann, a través de un mensaje de Whatsapp que le envió a la periodista Karina Iavícoli.

En cuanto a las versiones que aseguran que Cubero deambuló todo el día por la ciudad sin poder encontrar a sus hijas, Nicole explicó: "No es verdad lo que dicen. Fabián vino una sola vez sabiendo que no estábamos. A las seis hablo con Allegra y dormimos en casa. El solo quiere arrebatarlas", agregó indignada.

Enseguida, la panelista Majo Martino explicó a qué se refería Nicole con la denuncia de diciembre. "Ella le hizo denuncia penal porque a Fabián le correspondía llevárselas el 23 de diciembre y se las llevo el 16 porque quería pasar su cumpleaños con ellas. Por eso ahora Nicole se las quedó más días, para compensar".

Minutos después, la modelo se detuvo para hablar con el móvil que la estaba esperando a la salida de Nosotros a la mañana y volvió a defenderse de las acusaciones en vivo. "No me voy a sumar a ningún circo mediático porque me parece una falta de respeto. Están todos los escritos e hice todo como corresponde legalmente. Estamos hablando de dos días, no es un escándalo mundial. Mañana van a estar en Mar del Plata y les deseo que la pasen bomba. Me encanta que mis hijas compartan tiempo con su familia", expresó la modelo.

En cuanto a los dichos de su excuñada, la rubia advirtió: "Está repitiendo la campana de una persona que dice cosas que no son. Está todo firmado. Fue en compensación por unos días que tenían que estar conmigo. Le dije que tenía que venir el 18 a buscarlas, a lo cual él me contesto: 'No me importa nada, yo voy a ir a buscarlas el 16'. Muchos amigos intentaron hablar con él y no hay caso", remató Neumann.