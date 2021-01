Soledad Silveyra confirmó que Osvaldo Laport será parte de MasterChef Celebrity

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 02:05

Cuando se supo la noticia de que había sufrido un ACV, el mundo del espectáculo se puso en alerta. Soledad Silveyra no solo es una gran actriz, sino también una persona muy querida en el ambiente.

Recuperada del mal momento, que descubrió luego de un chequeo de rutina por haber sufrido algunos temblores y mareos desde septiembre a la fecha, Silveyra estuvo en Flor de equipo para contar detalles de su recuperación.

"Me hicieron una resonancia de cerebro y enseguida supieron que había tenido un ACV. Después me hicieron un cateterismo pasa saber si tenía que destaparme la carótida, pero finalmente decidieron que no. Ahora estoy medicada de por vida. Estoy bien, pero son heridas que van a quedar en el cuerpo", le explicó a Florencia Peña.

Aunque todavía con miedo, a la actriz se la vio emocionada y feliz por volver a sentirse bien, por volver a ser ella misma. Incluso, en sus metidas de pata. Esa característica conectada directamente con lo genuino y simpático de su personalidad hizo que en Telefe sonaran las alarmas.

Promediando la entrevista, y mientras enumeraba orgullosa la cantidad de galanes con los que había trabajado, Solita reveló uno de los secretos mejor guardados por el canal: "Osvaldo, que va a estar en MasterChef, me dijeron". Silencio incómodo, y ojos grandes de la protagonista: "¡Ay! ¿No se podía decir?". Carcajadas cómplices y aplauso cerrado.