El video viral del dramatismo con el que se vivió la primera nominación del primer Gran Hermano

La primera edición de Gran Hermano en Argentina se dio en el año 2001. Si bien el formato del programa ya había sido probado en Estados Unidos y en algunos países de Europa, era toda una novedad hacer realidad el libro de George Orwell en Latinoamérica.

La conducción de el ciclo estuvo a cargo de Soledad Silveyra y contó con la participación de 14 jugadores, entre los cuales se encontraban varias figuras mediáticas conocidas en la actualidad. Si bien de aquella edición quedaron diversos momentos emblemáticos que hasta el día de hoy son recordados por muchos, el más memorable fue la primera gala de nominación, que se vivió con muchísimo dramatismo, temor y llanto.

Así votaba el público en la primera nominación de Gran Hermano

El clip de aquel día se volvió recientemente viral en redes sociales, debido a las caras, el llanto desconsolado y las actitudes de todos los jóvenes hermanitos que escuchaban por primera vez a Solita anunciar a los nominados. Los tres primeros en quedar fuera de peligro fueron nombres conocidos: Gastón Trezeguet, Tamara Paganini y Eleonora González. Luego aparecieron Santiago Almeyda y Natalia Fava, quienes por entonces no sabían que serían marido y mujer por 23 años.

A medida que uno tras otro salía de peligro, la lista de los posibles nominados quedaba cada vez más chica. Fue así que quienes ven la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se encontraron con un dato no menor, que nada tiene que ver con lo que sucede ahora: la primera placa estuvo conformada solamente por dos jugadores, Lorena González y Patricia Villamea.

A su vez, la forma en la que el público elegía quién se quedaba y quién se iba de la casa era muy diferente a la actual. Aunque también se utilizaba el voto telefónico, era con llamada. Para votar para que Lorena se vaya, se debía llamar al 0609-111-0000 y para que se vaya Patricia, en cambio, se debían comunicar al 0609-111-0001. El precio de cada llamada era de $3 pesos más IVA y, por entonces, las líneas colapsaban por la gran cantidad de llamadas que recibían.

Lorena Gonzlez fue la primera eliminada de Gran Hermano en la historia

En aquella ocasión quien finalmente el domingo siguiente dejó la casa de Gran Hermano fue Lorena, convirtiéndose en la primera eliminada de la historia del certamen más visto de la televisión argentina.