“Tiene un lindo culito”. El debate de Jorge Lanata con Marina Abiuso, editora de género de TN, tras un comentario misógino

El periodista Jorge Lanata fue cuestionado hoy en redes sociales por un comentario en torno al cuerpo de la joven de 18 años, militante de Jorge Ferraresi, que fue vacunada contra el coronavirus. “¿Viste la foto?, Digamos la verdad, en la que está con la camiseta de Racing tiene un lindo culito”, fue la frase que usó este lunes el periodista, durante un comentario editorial en el noticiero central de TN.

El video en el que su compañero de programa Nicolás Wiñazki avala los dichos con una carcajada cómplice no tardó en propagarse en las redes sociales, donde Lanata fue ampliamente repudiado.

Horas más tarde, en el mismo canal, el periodista volvió a referirse a este tema y cuestionó: “¿Dónde está la libertad de pensar y de hablar? Estamos discutiendo esto en lugar de escandalizarnos porque una militante de Ferraresi, de 18 años, se vacunó, dejando sin una dosis a una persona del grupo de riesgo”.

El canal de noticias, ente este revuelo, invitó a su editora de género, Marina Abiuso, a compartir con Lanata un debate sobre esta polémica. “Quiero coincidir con vos en este punto de que cuánto más interesante sería estar hablando de esta situación escandalosa, de que una joven de 18 años esté vacunada sin motivos cuando hay tantos más esperando”, comenzó ella.

“Vos entendés y sabés el peso de las palabras. Trabajás hace 40 años, celebro la posibilidad de hablar y creo que vos sabías que esto iba a generar polémica, porque dijiste que era machista y patriarcal”, cuestionó Abiuso.

“Estoy segura de que del otro lado hay mucha gente que piensa lo mismo y que piensa que es un chiste demodé y los chistes están, se hacen, se hicieron, cerraste tu columna con el mismo chiste. Pero esos chistes generan otro tipo de reflexiones y mi rol como editora de género es señalar si estas discusiones son las que queremos señalar con las noticias que damos”, reflexionó la periodista.

Lanata contó que se disculpó con su colega, Carolina Amoroso, porque pensó que quizás podía haberla ofendido. En ese momento, Abiuso le dijo: “Cuando vos hiciste el comentario porque te pareció que se podía haber ofendido Caro, el punto estaba en cómo era el culito de esta mujer, mientras que su cuerpo no era tema de debate”.

Durante la emisión del programa, si bien no hizo ningún comentario al aire, el rostro de la conductora evidenció la incomodidad que le provocaron las palabras de Lanata. “Pido disculpas a Carolina por mi comentario patriarcal y machista”, dijo el periodista. Las disculpas no alcanzaron a Purita Díaz, a quien estuvo dirigido el agravio.

Entonces, el periodista planteó que las mujeres también opinan sobre el cuerpo de los hombres con una libertad que, al parecer, los hombres no pueden ejercer en medio del debate sobre la desigualdad de género. Pero, la especialista le retrucó: “Puedo pensar que alguien tiene un lindo culo, que un acusado tiene un lindo culo, pero me parece que no viene al caso. Hay una diferencia con los comentarios sobre el cuerpo de las mujeres porque no tiene el mismo efecto y el mismo peso en el espacio público que el comentario sobre los cuerpos de los varones”.

“Los comentarios que hablan del cuerpo de las mujeres condicionan cómo habitamos el espacio público. Y eso a los varones no les pasa, entiendo que es injusto, pero es como es el día de hoy. Ojalá que en un futuro no sea así”.

Pero Lanata, se defendió: “Yo fui por muchos años el gordo Lanata y eso no me impidió ser quien soy”. Y continuó: “Ahora, si yo puedo opinar sobre muchas cosas, por qué no puedo opinar sobre el cuerpo de un hombre, de una mujer, de un trans (sic), no lo entiendo”.

La periodista le respondió: “En eso está la clave, el comentario fue sobre una persona específica que tiene que dar un montón de respuestas, pero ninguna tiene que ver con el aspecto de su culo”. Y concluyó: “Somos de generaciones distintas y este debate que para mí es tan obvio y para vos es tan obvio en un sentido contrario es donde tenemos que tratar de encontrarnos”.

Por último, concluyó: “En esa diferencia está muchísima gente en su casa. La decisión de que haya una editora de género, de que exista ese espacio es empezar a transitar esa discusión. Tener esta discusión al aire enriquece: estoy segura de que en un tiempo vamos a tener más coincidencias”.

LA NACION