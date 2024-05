La teoría del arbolito de Mario Massaccesi que sorprendió a todos en Cuestión de Peso: “Es fantástico”

Escuchar

El lunes regresó Cuestión de Peso (eltrece), esta vez con la conducción de Mario Massaccesi. Tras 11 temporadas, regresó a la pantalla chica con una nueva edición que busca mejorar la salud de sus diez participantes, quienes se comprometieron a alcanzar sus metas de bienestar. En este marco, el conductor dio que hablar por una sorprendente teoría para ayudar a los concursantes que no pasó desapercibida.

Todo sucedió en un momento del programa en el que controlan el peso de los concursantes, tarea que se hace diariamente para ver si hubo avances o retrocesos. Cuando llegó el turno de Melina, ella aseguró que le gusta comer, pero “odia” hacer ejercicio. Dada esta situación, Massaccesi lanzó una curiosa teoría para ayudarla que descolocó a todos los médicos. “Yo quería chequear con vos la teoría del arbolito, ¿la conoces?”, le consultó a Sergio Verón, uno de los profesionales de la salud. Ante la negativa, continuó: “Es muy buena para la actividad física”.

“Hagamos de cuenta que estás en la manzana de tu casa, ahí hay un árbol, ahí hay otro y ahí hay otro, para empezar de a poco”, comenzó diciendo mientras señalaba algunos puntos en el piso. Luego de eso, tomó de la mano a la participante y la hizo recorrer junto a él las áreas que previamente marco del estudio, para demostrar su teoría. “El primer día caminamos hasta el arbolito, listo, me despido hasta mañana; pero me quede con ganas, porque es muy poco, entonces, el segundo día hago el arbolito que hice y voy al próximo arbolito”, expresó, y lo mismo con el tercero, dejando en evidencia cuál era su punto.

El conductor propuso una teoría para ayudar a Melina (Captura: eltrece)

“Cuando me quiero acordar, hice muchos arbolitos a lo largo del trayecto que tengo al rededor de mi casa. Es fantástico, decime si estoy errado”, le consultó al profesional, quien respondió: “Está bueno, la vamos a aplicar”. “La voy a patentar, la teoría del arbolito es mía”, cerró Massaccesi, generando revuelo en todo el estudio.

Pero el conductor no se quedó ahí y fue por más: “A veces queremos hacer todo de golpe, y ya me estoy metiendo, pero me parece que es gráfico y es simple, para incluso la gente que nos está viendo en casa”.

Después del interesante intercambio, la participante se sometió a su evaluación de peso, que alegró a todos los presentes, dado que perdió poco más de un kilo en un solo día. Esto provocó una reacción de euforia por parte del conductor, quien se puso a bailar junto a ella, se acercó a Verón y bromeó: “La teoría del arbolito es mágica”.

La historia de Melina, una de las participantes de Cuestión de Peso

Melina es una estudiante de 27 años, oriunda de Bariloche, que vive desde hace un año en Capital Federal, ciudad que eligió para estudiar Licenciatura en Psicología. “En este momento de mi vida me está empezando a preocupar mi salud. Me está costando cada vez más subir escaleras o atarme los cordones”, contó, dejando en evidencia los motivos por los que decidió inscribirse al programa.

“Odio hacer actividad física, no hay nada que me saque más de quicio. Odio caminar, soy capaz de tomarme un taxi por tres cuadras”, confesó. Por otro lado, reveló que está desempleada, y en pareja hace más de cuatro años, con quien convive.

LA NACION