Tini Stoessel mostró su lado más sensible y habló sobre las cosas malas de convertirse en famosa de tan chiquita

Martina “Tini” Stoessel se mostró en una faceta íntima y habló este jueves desde lo profundo de su corazón. En una charla sensible y distendida con Pablo Motos, el conductor de El Hormiguero (Antena 3), la cantante reflexionó sobre las cosas malas de convertirse en famosa de tan chiquita.

En esta oportunidad, Tini viajó a España en medio de los preparativos para sus próximos shows en México. Allí compartió un momento agradable con el periodista de Antena 3 que, como es de su cotidianidad, suele entrevistar a estrellas mundiales. En una anterior oportunidad, Lali Espósito se sentó en su estudio y hasta firmó un contrato el pasado año para asistir en ocasiones especiales al programa. Aún así, la novia de Rodrigo De Paul sorprendió a sus seguidores con su estremecedor relato.

Tini Stoessel mostró su lado más sensible y habló sobre lo malo de ser famosa tan chica

“Tú empezaste a los 11 años en una serie de Canal 13 que se llamaba Patito Feo y Violeta a los 14 años… ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas tiene ser una estrella mundial siendo una niña?”, cuestionó Motos. En ese instante, Tini guardó silencio y frunció el ceño: “Cosas malas tiene, como todo en la vida”.

“Creo que en la vida todo tiene su lado positivo y su lado negativo. En este caso, lo que más me costó en su momento y lo que más me sigue costando es la exposición 24/7″, detalló la cantante. “Hay algo de mi vida personal también en algún punto y mis cosas que intento mantenerlas en privado, aunque a veces es un poco difícil”, añadió.

“La mirada del otro al ser tan chico, tan joven… Uno tiene que estar preparado para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles para decirte. Y siendo tan vulnerable. Porque hoy, a los 25 años, habiendo aprendido y siendo una persona que trabajó mucho su seguridad, que voy al psicólogo, que tengo personas que me aman, que conocen mi corazón y todo, es una cosa. Ahora, a los 14 años, es una cosa muy difícil”, esbozó Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Pablo Motos en El Hormiguero (Fuente: Captura/Antena 3)

“Con Violeta fue una cosa loca. Hacíamos dos shows por día. Nos fuimos tres años de gira. Fue zarpado lo que pasó”, remarcó la artista. En tanto, a pesar del lado oscuro de la fama, reconoció sus puntos buenos: “Yo estoy agradecida por la familia que me tocó. Entiendo que hay veces que eso no pasa. Y tengo papás, mi hermano Francisco, que son personas muy esenciales a lo largo de mi carrera porque me acompañaron desde un lugar muy humano, muy real”.

Además, Tini recalcó un detalle no menor de las personas que significan un pilar fundamental en su vida: ”Mis amigas. Yo tengo las mismas amigas desde que tengo tres años y me conocen como si fuese su hermana, literalmente. Cuidé mucho esos vínculos, esas relaciones. Y sé, que cuando apagás las luces, las cámaras y llegás a tu casa, de seguro tenés una persona que te quiere y que podés ser vos misma. A quien le podés contar tus grandes tristezas, tus grandes inseguridades. Y que hay una persona que quiere lo mejor para vos de verdad y creo que eso es lo que hace que no te vuelvas loco con la fama”.

Antes de finalizar, Tini remató su reflexión con una importante enseñanza: “Uno llega a ser tan famoso, tiene tanto poder, tanto dinero, todo esto. Y de repente es como que a veces te empezás a rodear mal, empezás a tomar mal las decisiones y también todo el mundo te empieza a decir que sí. Y de repente no hay nadie sincero que te diga que no. Eso me parece importante, para cualquier persona, seas famoso o no”.

LA NACION