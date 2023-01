El insólito motivo por el que Lali Espósito cree que ya no puede ir a ningún funeral: “Me echan”

escuchar

En su carácter de estrella pop internacional, Lali Espósito estuvo como invitada en el programa de entrevistas español Martínez y hermanos (Movistar+).

Allí, con su habitual aire distendido, la cantante y actriz contó una anécdota en la que explicó por qué no puede ir a los funerales. “Me echan”, aseguró la artista argentina, con lo que provocó la sorpresa y la risa del conductor y los invitados al programa.

Espósito visitó el mencionado programa televisivo que conduce Dani Martínez y en el que estaban también como invitados la guionista y comediante española Victoria Martín y el cantante Abraham Mateo, también de España. Allí, la cantante de “Disciplina” contó una breve historia sobre su paso por un funeral y por qué cree que no puede ir más a ese tipo de eventos.

Lali recordó el día que la echaron de un funeral

“Todo lo que es solemne y tenso, por supuesto, que genera risa. El humor te salva la vida”, introdujo la exprotagonista de Esperanza mía, como un anticipo de lo que iba a contar. A continuación, expresó: “Fuimos a un funeral, que estaba todo bien en el funeral, porque ya era un abuelo el que estaba muriendo, no era una cosa trágica, ya era viejo, tenía mucha edad”.

“Era el papá de una amiga de mi madre. Vamos todos, ¿viste? Que primero entrás compungido. ‘Lo siento, lo siento’, ya todo nos causa gracia. Estábamos así y con un grupito de amigos nos pusimos aparte y como había buena onda en el funeral porque era un señor mayor y estábamos esperando que se muera un poco (risas del conductor y los invitados), estábamos relajados, no era un bajonazo”, continuó relatando la actriz.

“Estábamos charlando, risas, chistes, chistes de funerales. En un momento viene la otra hija del difunto y se nos acerca y dice: ‘Chicos, sé que todos esperábamos que papá muera, pero tampoco para que se c... todos de risas acá. No estamos en el teatro viendo una comedia’”, recordó ante el asombro de todos.

Lali Espósito contó cuando la echaron de un funeral

Tras contar otra anécdota de ese mismo velorio, en el que también ella y sus amigos terminaron a las carcajadas, la cantante de “2 son 3″, remató: “No puedo ir a los funerales. De hecho, si puedo evitar ir, no voy, porque me río y me echan”.

Ante la expresión de sorpresa del conductor del programa, la cantante argentina aclaró que no estaba bromeando y que, en efecto, la habían sacado de aquel velorio de su historia. “Nos echaron, ¿eh?”, aseveró Espósito y se explayó: “Sí, la hermana volvió y dijo: ‘Chicos, todo bien, pero váyanse. Ya está, ya vinieron. Gracias por venir. Chau’”.

Sobre el final, la estrella contó lo que hicieron con sus amigos luego de que los invitaran a retirarse de la sala velatoria por su inadecuado comportamiento. “Nos fuimos a tomar una cervecita. Para levantar”, aseguró la cantante.

Lali Espósito es invitada con frecuencia a programas de la televisión española

“¿Pero estabas en un funeral o una discoteca?”, la interrogó el anfitrión del ciclo y añadió: “Porque decís buena onda, charla de risas, los echaron”. “Es que así lo viví. Para mí fue un planazo: martes a la noche, no tenía nada que hacer, fui al velorio. Estuvo lindo”, concluyó entre risas Espósito.

