Tras dar positivo en Covid, Ed Sheeran reveló que su hija de un año también tuvo la enfermedad

Ed Sheeran tuvo que celebrar el lanzamiento de su disco Equals desde su casa y en total aislamiento, luego de anunciar hace casi dos semanas que dio positivo por Covid-19. Este viernes, el cantante y compositor tuvo una entrevista con Howard Stern para el programa de radio SiriusXM y reveló algo que hasta ahora no había contado públicamente: su hija Lyra Antarctica también se contagió.

“Mi hija también lo tenía, así que fue un poco duro. Hubo tres días que fueron realmente malos”, relató Sheeran, quien explicó que se contagió pese a que ya estaba vacunado. Durante esos días, Cherry Seaborn, su mujer, se mantuvo distanciada de ambos.

El 24 de octubre Sheeran anunció través de una publicación en su cuenta de Instagram que dio positivo en coronavirus. Allí mismo se disculpó por no poder cumplir con los compromisos que ya estaban agendados, varios de ellos en el Reino Unido, y por “decepcionar” a sus fans.

Este viernes, Howard Stern entrevistó a Ed Sheeran para su programa de radio SiriusXM (Crédito: Captura de video/HowardStern)

El compositor dijo que no se sintió tan mal mientras tuvo Covid porque en realidad ya estaba “muy enfermo y agotado desde antes” con la exigente agenda de trabajo que manejaba. Sin embargo, al hablar de su hija lo hizo con más cautela. La niña se contagió en algún espacio de juegos y cuando él comenzó a tener síntomas de gripe, se hizo pruebas todos los días para asegurarse de no tener el virus. “Estos son solo los tiempos en los que vivimos”, precisó.

Hace casi dos semanas, Ed Sheeran anunció que dio positivo de Covid y que permanecería aislado en su casa (Crédito: Instagram/@TeddysPhotos)

Durante la entrevista radial, el cantante expresó: “Es bastante extraño contraer Covid y luego tener que anunciarlo al mundo. Todavía me tratan como si lo tuviera. No quería anunciarlo públicamente pero tuve que cancelar tres cosas importantes en Inglaterra y no quería ser descortés”.

El martes pasado, Ed Sheeran anunció públicamente que salió de la cuarentena y que estaba listo para su presentación en Saturday Night Live (NBC) (Crédito: Instagram/@TeddysPhotos)

Cuando Stern le consultó acerca de su presentación el 6 de noviembre en el programa Saturday Night Live (NBC), que estaba en duda pues con el Covid un número importante de compromisos estuvieron en jaque, el compositor expresó un poco molesto: “No sé por qué hubo un gran escándalo por eso. Todos decían que estaban luchando por encontrar un reemplazo. Di positivo y lo anuncié un par de días después porque básicamente tenía que cancelar cosas”.

El 2 de noviembre el compositor posteó una foto en Instagram para anunciar que terminó del aislamiento y que “si lo veían fuera de casa es porque ya había terminado su cuarentena”. Sheeran aprovechó la oportunidad para informar que sigue en pie su participación de este sábado en Saturday Night Live.