Tras la denuncia de Valentín Yankelevich, Guido Kaczka habló de Romina Yan y Darío Giordano

Este miércoles se llevó a cabo una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio 2026 en el Goldencenter Eventos de Parque Norte. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), reunió a destacadas figuras del medio para reconocer a los mejores profesionales de la temporada. Más allá de los premios, uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo protagonizado por Guido Kaczka, quien recordó con profundo cariño a Romina Yan y habló sobre las recientes declaraciones de su hijo, Valentín.

Durante su paso por la alfombra roja, el conductor conversó con LAM (América TV) y fue consultado sobre la entrevista en la que Valentín Yankelevich, uno de los tres hijos de la recordada actriz, relató los maltratos que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. Sus palabras generaron una fuerte repercusión y volvieron a poner en el centro de la atención pública algunos aspectos de la vida familiar de Romina Yan.

Guido Kaczka recordó a Romina Yan durante la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026

En este contexto, Kaczka contó que mantuvo contacto con Gustavo Yankelevich, padre de la actriz, después de que trascendieran las declaraciones de su nieto. “Con Gustavo nos mandamos mensajes de amor, como muchas veces solemos hacerlo, de cariño. Es una relación de muchos años, lo quiero”, expresó, para dejar en evidencia el estrecho vínculo que mantiene con la familia.

Asimismo, reconoció que la situación que se hizo pública lo movilizó profundamente: “Obviamente, pienso en todo lo que contó, además después vi sus notas”. Luego, agregó: “La verdad, muy impresionante y también me lleva a pensar todo lo que Gustavo hace en su vida personal y todo lo que hizo en la televisión. Es una persona a la que le estoy muy agradecido”.

El especial recuerdo de Guido Kaczka sobre Romina Yan

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando el conductor recordó su amistad con Romina Yan. “Era una amiga mía tan querida. No tuve otra amiga como Romina. Nos divertíamos mucho, nos queríamos mucho, ella era muy buena conmigo”, reveló.

Guido Kaczka reveló qué es lo que más extraña de Romina Yan

Luego, el conductor reflexionó sobre lo que más añora de la actriz, fallecida en septiembre de 2010, y sorprendió con una declaración cargada de emoción: “De Romina extraño la manera que tenía de quererme. Uno piensa que extraña no ver al otro, pero muchas veces uno extraña que esa persona que uno quiso tanto no lo vea a uno. Tenía una manera de mirarme y de quererme que extraño mucho”.

Por último, Kaczka también se refirió a un antiguo video de ellos en un programa que volvió a circular en las redes sociales y que algunos interpretaron como una señal de que conocía cómo era el vínculo entre Romina y Darío Giordano. Ante estas especulaciones, fue contundente y aclaró que no tenía conocimiento de ninguna situación particular.

Romina Yan y Guido Kaczka compartieron distintos momentos de sus carreras artísticas

“Me impactó verlo en este marco, pero no puedo adjudicarme semejante cosa. Ella en ese momento estaba en pareja y yo no es que advertía algo, sino lo diría. Ella estaba muy contenta, era muy incipiente la relación de ellos”, aseguró, con la intención de despejar las interpretaciones que surgieron a partir de aquellas imágenes. “No quiero decir algo que no corresponda, que sea inconveniente”, concluyó.