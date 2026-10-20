Tras su cirugía, Dibu Martínez estrenó su nueva casa en Chelsea: así es por dentro

Tres días después de que sufriera una fractura de mandíbula tras un fuerte golpe en el partido de Chelsea contra Everton, Emiliano ‘Dibu’ Martínez ya fue dado de alta. En medio de la alegría por su ágil recuperación, el arquero se mudó junto a su familia a una nueva casa tras su traspaso de Aston Villa a Chelsea, por lo que las imágenes del gran recibimiento causaron furor en las redes sociales.

Dibu Martínez chocó con un rival y fue retirado en camilla durante Everton vs. Chelsea PETER POWELL - AFP

En las últimas horas, Mandinha Martinez compartió a través de su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 800.000 seguidores, el impactante montaje de bienvenida diseñado para su familia. El recibimiento incluyó una imponente escenografía de arcos de fondo azul e intervenciones con globos en distintas tonalidades de azul, blanco y detalles metalizados, acompañados por un cartel central con la frase “Welcome to our new home” (“Bienvenidos a nuestro nuevo hogar”).

El recibimiento para Emiliano Martínez y su familia en su nuevo hogar (Foto: Instagram/@mandinha_martinez_)

Aquello estuvo atravesado por guiños guiados hacia su nueva etapa deportiva, ya que lo que más resaltó fue la presencia prominente del escudo oficial del Chelsea. Entre las cajas de mudanza de la empresa Premier Relocation, la ambientación combinó el clima festivo de la llegada con el inicio formal del armado de su nuevo hogar.

La mudanza llega como el paso definitivo en su instalación en Chelsea, ciudad a la que la familia arribó tras el traspaso del arquero luego de disputar el Mundial. Así, los Martínez le dan el puntapié inicial a un nuevo capítulo en sus vidas.

Mientras se acomodan entre cajas y globos azules, el arquero continúa enfocado en su rehabilitación luego del duro choque involuntario de cabezas que sufrió contra el Jarrad Branthwaite, jugador del Everton.

El Dibu Martínez compartió la noticia en sus redes y le sumó un poco de humor Captura Instagram (@emi_martinez26)

Para tranquilidad de los fanáticos, la intervención quirúrgica fue todo un éxito y el propio Dibu se encargó de llevar calma y optimismo este domingo a través de un mensaje en sus redes: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”.

Uno de los tantos comentarios que Dibu recibió en medio de su internación (Foto: Captura Instagram/@emi_martinez26)

“Dejando todo para hacer lo que me gusta, cuidar el arco. Te queremos, Dibu, pronta recuperación Guardian. Vamos que pronto volves con todo”; “Nos pegaste tremendo susto eh! Fuerzas, campeón” y “Crack Dibuu dale que te necesitamos en la selección arriba capo”, fueron algunas de las muestras de cariño que recibió de parte de sus 17 millones de seguidores de Instagram.