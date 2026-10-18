Dibu Martínez: la primera foto que compartió tras la operación, una visita inesperada y el mensaje de Mandinha

Emiliano “Dibu” Martínez reapareció en sus redes sociales tras la intervención quirúrgica necesaria por la fractura de mandíbula que padeció el pasado 17 de octubre en el encuentro entre Chelsea y Everton. El arquero argentino, pilar fundamental de la selección nacional, compartió una fotografía desde el hospital en Liverpool donde se observa su estado actual y transmite un mensaje de calma a sus seguidores. En la imagen, el futbolista levanta tres dedos de su mano mientras permanece recostado en una camilla, vestido con ropa de internación y bajo estrictos controles médicos.

El Dibu Martínez compartió la noticia en sus redes y le sumó un poco de humor Captura Instagram (@emi_martinez26)

Fiel a su mentalidad competitiva, Martínez aprovechó la publicación para destacar el resultado del partido: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”. Este comentario subraya el enfoque profesional del deportista, quien prioriza la valla invicta y el triunfo de su equipo incluso en un momento de fragilidad física.

Dibu Martínez sufrió una fuerte lesión este fin de semana. Photo: Mike Egerton/PA Wire/dpa dpa - PA Wire DPA

El jugador sufrió el impacto a los 20 minutos del segundo tiempo durante un centro, momento en que chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite. La asistencia médica duró ocho minutos en el campo antes del traslado en camilla del jugador bajo el aplauso de los presentes.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.



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Mandinha Martínez, esposa del arquero, se sumó a las voces que llevaron serenidad al entorno del ídolo. “Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, expresó a través de su cuenta personal de Instagram.

Mandinha y Fede Fernández fueron de los primeros en enviar sus mensajes para el Dibu Capturas Instagram

Asimismo, el exfutbolista Federico Fernández, intermediario de la agencia de jugadores Universal Twenty Two que representa al arquero, también ofreció noticias desde el ámbito privado. Tras una visita o comunicación personal, Fernández compartió el mensaje “Todo ok por acá” y luego añadió: “Amigo me alegro que todo haya salido bien y que estés en el camino de la recuperación”, con lo que reforzó la red de apoyo que rodea al futbolista.

El entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, brindó detalles sobre la situación tras el partido y confirmó que el jugador dejó el estadio consciente hacia el centro de salud para la realización de estudios pertinentes. Las pruebas descartaron daños cerebrales o lesiones en el cuello y la espalda, lo cual permitió que el cuerpo médico procediera con la cirugía de maxilar.

Xabi Alonso shares an update on Emi Martinez ❤️ pic.twitter.com/kUfenwyBVN — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 17, 2026

La rehabilitación requiere ahora un periodo de entre cuatro y seis semanas para la consolidación inicial del hueso. El regreso a las canchas con contacto físico podría demorar hasta tres meses según los protocolos estándar para este tipo de fracturas. Por esta causa médica, el arquero quedó descartado para los amistosos que la selección argentina disputará en noviembre ante Uruguay y Costa Rica.

La selección argentina jugará ambos amistosos en nuestro país, en Buenos Aires y Córdoba X (@Argentina)

Este episodio médico evoca antecedentes históricos en el fútbol local, como la triple fractura de mandíbula que sufrió Hugo Gatti en 1976 durante un superclásico, quien logró su retorno a la actividad en menos de un mes. También se suma al caso de Esteban Andrada en la Copa Libertadores 2018. Martínez, sin embargo, mantiene su optimismo característico y ya cuenta los días para su retorno al arco. La resiliencia del jugador marca su carrera desde los inicios, tal como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022 o durante la antesala de la final de la Europa League, donde compitió con una lesión en el dedo anular a pesar de las advertencias médicas.