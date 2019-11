Diego Mesaglio, Nadie Di Cello y Daniela Mastricchio visitaron Cortá por Lozano y contaron cómo fue crecer en medio del fenómeno de Chiquititas

Los ex Chiquititas Diego Mesaglio, Nadia Di Cello y Daniela Mastricchio invadieron el estudio de Cortá por Lozano y conversaron con la conductora del ciclo de Telefe, Verónica Lozano, sobre las vivencias que tuvieron mientras hacían el exitoso programa de Cris Morena.

En la ficción eran Corcho, Nadia y Sol y, entre risas, anécdotas y recuerdos, coincidieron en decir que 20 años no es nada. "Tenía seis años y me miraba al espejo y cantaba y actuaba. Chiquititas me dio la oportunidad de aprender y conocer esta profesión por dentro. Acompañé al casting a mi prima y a mi hermana, pero pedí hacerlo y quedé, después de siete castings. Hice de Xuxa. Era muy fanática del programa y me acuerdo que una vez fui al teatro y pensaba que quería estar sobre ese escenario. Lo logré", recuerda Nadia, que aún trabaja como actriz y actualmente está haciendo teatro.

Daniela tenía 7 años cuando vio en el diario que había un casting. "No solicitaban nenas de mi edad, pero fui. Estaba Francisco Fernández de Rosa, que hacía del chef Saverio, que nos hacía presentarnos a cámara. Fueron siete etapas; a medida que ibas pasando, ya tenías que aprenderte un guión. Era muy raro. Yo venía haciendo publicidades, pero nunca ficción. Cuando me eligieron, no podía creerlo, pero la verdad es que tampoco sabía muy bien de qué estábamos hablando, de la magnitud que tendría el programa. Iba a doble jornada y tuve que cambiar de colegio. Y es la misma escuela donde hoy va mi hija. Tengo los mejores recuerdos", contó Daniela que ya no trabaja como actriz.

Diego recordó que los varones entraron seis meses después de que comenzara Chiquititas. "Hice siete castings. Aprendimos a ser responsables, a respetar ciertas normas. Vivía en Luján y tenía una hora de viaje, así que aprovechaba para estudiar la letra en el auto", explicó el actor que también está haciendo teatro en la actualidad.

Los tres coincidieron en que Chiquititas les cambió la vida, y todos guardan gratos recuerdos compartidos: "Pasábamos muchas horas juntos. Y si bien peleábamos, a los cinco minutos estábamos todos jugando otra vez".

También contaron algunas anécdotas. "Un día fuimos a grabar a San Clemente del Tuyú y se levantó una tormenta tremenda; rompió los vidrios del restaurante en el que estábamos y todos volvimos al hotel. ¡Teníamos un miedo!", recordó Diego. Y sumó otra anécdota. "Alfonso Burgos tenía una langosta en una pecera, en su casa, y yo pensaba que el bicho quería salir. Un día que fuimos al cine, y en el camino le dije que había soltado a la langosta. Tuvimos que volver a buscarla, y ya estaba por el parque. Después volvimos al cine y chocamos. Y la langosta volvió a la pecera. Y tengo una más: el último día de grabaciones del '98 alguien, que no voy a decir quién es, quiso incinerar todo el vestuario".

Hoy Daniela tiene una hija de 12 años y no es actriz. "Fueron cuatro años intensos y hermosos y después paré y empecé a tener tiempo para mí. Tuve que volver a adaptarme".

Diego nunca paró de trabajar como actor, excepto cuando tuvo un accidente doméstico y perdió un ojo. "Estoy en lista de espera para trasplante de córnea". Está en pareja y convive con su novia, con quien piensa casarse el año que viene. "Nos conocimos por Facebook, hablamos durante ocho años hasta que un día aceptó venir al teatro, empezamos a vernos y acá estamos". Nadia también es actriz, está casada y tiene dos hijos.

¿Si sieguen viendo los ex Chiquititas? Algunos si y otros no. "Pero todos sabemos de todos por las redes sociales". Entre las sorpresas que les tenía preparadas la producción a los tres invitados, hubo una que logró emocionarlos. Y justamente tuvo que ver con una de aquellas personas con las que compartieron esa recordada etapa de sus vidas.

"Tengo un hermoso recuerdo de ustedes y de aquella época. Guarden ese recuerdo ustedes también, porque trabajos como ese en la televisión no se dan con mucha frecuencia. Los quiero mucho, un beso enorme" expresó Fernández de Rosa a través de un video grabado especialmente para ellos.