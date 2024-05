Marcelo Tinelli pasó por la peluquería y mostró el resultado: “Nuevo corte, nuevo look”

Escuchar

Durante el tiempo que lleva delante de las cámaras de televisión, más de tres décadas, Marcelo Tinelli ha ido cambiando su imagen. De lucir el pelo largo, corto y en distintos tonos, hasta cubrir el cuerpo con tatuajes, el conductor no tiene inconvenientes a la hora de realizar un cambio de imagen cuando lo cree conveniente. En las últimas horas, pasó por la peluquería y sorprendió a todos con el resultado.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 14 millones de seguidores, el presentador compartió un video en el que se lo ve sentado en la silla del salón de belleza con su cabello mucho más corto y blanco. “Bueno, Marce, nuevo corte, nuevo color, nuevo look”, se lo escucha decir al peluquero mientras lo filma y muestra con felicidad el renovado look.

Marcelo Tinelli apostó a un nuevo cambio de look (Foto: Instagram/@marcelotinelli)

Por su parte, el empresario acompañó la storie con un agradecimiento a su estilista de confianza: “Se vino el cambio de look, con corte de pelo y color blanco. Gracias @peluqueria_il_figaro @mati_ilfigaro”.

Marcelo Tinelli apostó a un nuevo cambio de look (Foto: Instagram/@marcelotinelli)

Pero ese no fue el único motivo por el que sorprendió a sus seguidores. Es que después de dedicarse un tiempo para él, aterrizó junto a Milett Figueroa en Mendoza, donde visitaron Catena Zapata, una reconocida bodega, y se los vio caminar de la mano. “Llegamos a @catenawines con @milett. La historia de la familia que hace uno de los vinos más importantes del mundo”, escribió.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa juntos en Mendoza (Foto: Instagram/@marcelotinelli)

Cabe destacar que esta es una de las pocas veces que la pareja se muestra unida en medio de los rumores de crisis que vienen atravesaron en los últimos dos meses, los cuales resonaron con fuerza cuando estuvieron en continentes distintos. Mientras el conductor viajó a principios de abril a España, donde celebró su cumpleaños número 64 junto a sus cinco hijos, Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo; la modelo peruana aterrizó en su país natal. Sin embargo, ambos se encontraron en Argentina y se encargaron de desmentir todo tipo de especulaciones.

Qué dijo Milett sobre la supuesta mala relación con las hijas de Tinelli

Después de haber permanecido unas semanas en Perú, donde visitó a su familia y recorrió varios programas de televisión, la actriz de 31 años regresó a la Argentina y brindó una entrevista para LAM (América TV), en la que se refirió al vínculo que tiene con Candelaria y Micaela Tinelli, las hijas mayores del conductor, de quienes trascendió que no tendrían la mejor relación con la novia de su padre.

“Lo que dije yo, teniendo a mi mamá que por ahí a veces conoce a alguien, yo soy re celosa, peor que el FBI. Entonces yo lo que dije fue que en general las hijas mujeres son re celosas, pero nunca he sentido algo raro en la relación de nuestro vínculo, jamás”, expresó la actriz.

Milett rompió el silencio (Foto: captura TV)

Asimismo, dijo que no le gusta mostrar algo que no es. “A mí no me gusta fingir ningún vínculo para el resto, ni que la gente vea que estamos bien, pero no existe un vínculo malo tampoco. No es que seamos mejores amigas, que me encantaría, pero no es algo que tampoco nos llevemos mal. Simplemente, nos estamos conociendo. Ellas me están conociendo a mí y yo las estoy conociendo a ellas”, completó.