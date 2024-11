Trueno ganó un Latin Grammy pero no lo dejaron entrar a recibirlo

Este jueves 14 de noviembre, se llevó a cabo una nueva entrega de los Latin Grammy, los premios que tienen como objetivo reconocer la calidad de la música en Latinoamérica y en otros países de habla hispana, y Mateo Palacios Corazzina, conocido artísticamente como Trueno, fue uno de los galardonados; sin embargo, no pudo recibir su premio y se desató el escándalo.

El cantante fue reconocido por su hit “Tranky funky” en la categoría Mejor fusión/interpretación urbana (Foto: captura Instagram/@trueno)

El rapero argentino de 22 años fue reconocido por su hit “Tranky funky” en la categoría Mejor fusión/interpretación urbana, pero no pudo subir a recibir el galardón porque no estaba dentro, sino en la puerta del lugar, y compartió el momento a través de sus stories de Instagram, donde tiene sus 9.8 millones de seguidores.

“Acá, el primer artista en ganar un Grammy sin entrar a los premios, tomando un mate acá en la puerta. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina, en la casa”, expresó entre risas mientras se lo veía con mate y termo en mano.

Según trascendió, no lo dejaron ingresar a la Premiere del evento que condujo María Becerra porque no estaba vestido para la ocasión y no tenía la entrada; sin embargo, una vez que escuchó su nombre, pidió que lo dejen ingresar y explicó la situación. Así fue que, una vez en la ceremonia oficial, el joven de 22 años cantó su premiada canción, “Tranky funky”.

Trueno no recibió el premio, pero cantó en la ceremonia (Foto: captura Instagram/@trueno)

Sin embargo, el trapero no fue el único local reconocido por la Academia. Entre los ganadores argentinos, quienes recibieron la estatuilla en el Centro de Convenciones de Miami Beach, se encontraban Bizarrap, Nathy Peluso, Soledad Pastorutti, Conociendo Rusia y Diego Schissi Quinteto. Además, hubo un homenaje especial a Soda Stereo, con Zeta Bosio y Charly Alberti tocando “En remolinos” junto a Draco Rosa. Días atrás, Alejandro Lerner también recibió un Latin Grammy, en su caso a la Excelencia Musical.

Los otros artistas nacionales que estuvieron nominados fueron: David Lebón, Emilia, María Becerra, Wos, Nico Cotton, Guillermo Fernández, Franco Luciani, Mariana Mazú y Cuarteto Ulmann.

